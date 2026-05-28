Квартира в новостройке Поле

Квартиры в строящемся доме от надежного застройщика. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Местоположение: г. Бар, Поле. К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями. В продаже 5 типов квартир. Квартиры с видом на город и горы. Площадь квартир от 40,16-72,93 м2. Квартиры с одной спальней – 40,16 и 46,11 м2. Квартиры со спальнями с двумя спальнями - 62,16, 64,63, 72,93 м2. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, полностью оборудованный санузел, ламинат/плитка, пластиковые окна REHAU, межкомнатные двери, бронированная входная дверь, стены с шумоизоляцией, кондиционер. Возведено приземле и два этажа. Вокруг здания парковочные места. Есть гаражи подземные, но по их плану определяют магазин на приземном этаже, так как большого складского помещения в продаже нет. На первом этаже находится магазин на всей площади этажа. Удаленность от моря-1,5 км. В двух минутах ходьбы продуктовый магазин Идея и детский сад, в двадцати минутах - школа. До центра-5 минут на машине. Возможность получения рассрочки до конца оплаты (индивидуальный график платежей обговаривается с застройщиком). При покупке данных квартир покупатель не платит налог 3%