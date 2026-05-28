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Квартира в новостройке Поле

Полье, Черногория
от
$71,321
;
3
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ID: 19644
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Деревня
    Полье

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Квартиры в строящемся доме от надежного застройщика. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Местоположение: г. Бар, Поле. К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями. В продаже 5 типов квартир. Квартиры с видом на город и горы. Площадь квартир от 40,16-72,93 м2. Квартиры с одной спальней – 40,16 и 46,11 м2. Квартиры со спальнями с двумя спальнями - 62,16, 64,63, 72,93 м2. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, полностью оборудованный санузел, ламинат/плитка, пластиковые окна REHAU, межкомнатные двери, бронированная входная дверь, стены с шумоизоляцией, кондиционер. Возведено приземле и два этажа. Вокруг здания парковочные места. Есть гаражи подземные, но по их плану определяют магазин на приземном этаже, так как большого складского помещения в продаже нет. На первом этаже находится магазин на всей площади этажа. Удаленность от моря-1,5 км. В двух минутах ходьбы продуктовый магазин Идея и детский сад, в двадцати минутах - школа. До центра-5 минут на машине. Возможность получения рассрочки до конца оплаты (индивидуальный график платежей обговаривается с застройщиком). При покупке данных квартир покупатель не платит налог 3%

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 40.2 – 46.1
Цена за м², USD 1,833
Цена квартиры, USD 77,942 – 89,490
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 62.2 – 72.9
Цена за м², USD 1,833
Цена квартиры, USD 120,640 – 141,542

Местонахождение на карте

Полье, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Квартира в новостройке Поле
Полье, Черногория
от
$71,321
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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