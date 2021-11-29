В городе Бар, который расположен на юге Черногории, сейчас строится современный и уникальный ЖК Emerald Residence. Интересно, что уже более 80% апартаментов в этом жилом комплексе приобрели иностранные покупатели. Мы поговорили с совладельцем компании-застройщика «Ависта Реалти Групп» Алексеем Бартули о том, какие тенденции характерны для рынка недвижимости Черногории и в чем уникальность ЖК «Emerald Residence», ориентированного на иностранных покупателей.



Совладелец компании-застройщика «Ависта Реалти Групп» Алексей Бартули в городе Бар, Черногория

«Город Бар стал основным и начальным пунктом для русскоязычной иммиграции в Черногории»

— Почему вы как застройщик нашли очень перспективным в Черногории именно небольшой город Бар?

— Половина моего ответа кроется в вашем вопросе, потому что город Бар — это небольшой именно ГОРОД, а не рыбацкая деревня, из которой сейчас строят фешенебельный отель или бывший завод по ремонту подводных лодок в советское время, из которого сделали марину для супер-яхт. В этом месте люди жили тысячелетиями именно как в городе. И возможно, здесь жили мои далекие предки. Но это другая история, не для этой статьи.

— Основные особенности региона для покупателей недвижимости?

— Регион города Бара сильно отличается от других приморских регионов Черногории. Климатически — это самое солнечное место всего Средиземноморья. Дожди здесь не редки зимой, но это самое относительно сухое место приморья. Из-за того, что Роза Ветров этого места создаёт воздушные потоки, уносящие облака на ближайшие поселки — в Сутоморе на севере и Добро Вода на юге. А над центром Бара — светит солнце и постоянно ощущается легкий бриз с гор. Такого свежего воздуха нет в живописной Боко-Которской бухте.

Исторически в Баре со времен советской Югославии летом проводили свой отпуск люди со своими семьями со всей страны. Поэтому это место сейчас продолжает быть центром именно семейного летнего отдыха. Шумные дискотеки и людные рестораны летом — это другие города и поселки приморья Черногории.

Так сложилось, что Бар — это не дорогой курорт. Поэтому и недвижимость здесь не так дорога. Плюс добавляется ценовая доступность, обилие предложений жилья, продуктов в магазинах и на рынке. В итоге город Бар стал основным и начальным пунктом для русскоязычной иммиграции в Черногории. И еще важно, что в Баре жизнь не останавливается зимой, как в других местах Черногории.

«Цены на недвижимость в Баре более доступны, чем в других городах и поселках приморья»

— Как развивается рынок недвижимости в ценовых и качественных трендах?

— Рынок недвижимости в Баре развивается умеренными темпами — он не «холодный», и не «горячий». Во время пика локдауна из-за пандемии ковида в 2020 году проекты не останавливались. Но в то же время, в Баре нет такого количества построенных и не проданных квартир, как это сложилось в других городах приморья с перегретым рынком недвижимости — Будве и Тивате.

Население Бара и Барской области также постоянно растет и на 2020 года составляло более 40,000 человек. Иностранцы к этому числу жителей добавляют несколько тысяч постоянно проживающих людей, из которых большая часть это русскоязычные граждане России, Украины, Беларуси. Они не оформляются по программе ВНЖ, а используют официальную возможность постоянно находиться в статусе туристов, выезжая на несколько часов в приграничные страны один раз в несколько месяцев — так работает программа «виза-ран».

Цены на недвижимость в Баре более доступны, чем в других городах и поселках приморья, и сейчас составляют около 1500 евро за квадратный метр жилья. Также мы наблюдаем тенденцию роста цен, в первую очередь, из-за инфляции. Цены на строительные материалы выросли по всему миру, и в Черногории тоже — на 30-50%. Цены на вторичном рынке недвижимости выросли за год примерно на 10%.

Что касается стоимости жилья в ЖК Emerald Residence — в самом начале строительства, на этапе первых 3-х этажей, мы продавали квартиры по цене около 1100 евро за кв. м. А сейчас, через полтора года, продажи апартаментов идут по цене около 1500 евро за «квадрат». После заселения первых жильцов в наш комплекс и старта ипотеки от банков по квартирам в ЖК Emerald Residence в начале следующего года, я не удивлюсь, если мы увидим цены около 2000 евро за квадратный метр.

Все квартиры сдаются с ремонтом в ЖК «Emerald Residence».

— Мы поняли, что вы как застройщик учитываете изменения желаний и даже менталитета устройства повседневной жизни в Черногории. Как вы использовали эти изменения при создании комплекса Emerald Residence? Вы более учитывали ожидания черногорцев или иностранцев?

— Черногория — это очень и очень патриархальная страна, со своими традициями и обычаями. Это, конечно, отражается на вкусах и предпочтениях местных покупателей. Наши взгляды на восприятие дома как жилья для семьи в 21 веке радикально отличаются от представлений об идеальной квартире местных жителей. И поэтому наша целевая аудитория — это иностранцы.

Мы, создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории по принципу «мой дом — моя крепость» — это не современно.

Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя концепт «гармоничного проживания с природой рядом с центром города». Только представьте себе: в вашем жилом комплексе есть зеленый газон с розарием. Пребывание в гармонии с природой может привести вас к более гармоничным отношениям с самим собой и со своим окружением.

Комфорт проживания зависит также от качества и экологичности отделочных материалов — а о планировках квартир и использовании материалов премиум-класса при их создании мы уже позаботились за вас.

— Вы являетесь заказчиком строительства. А кто ваши партнеры по строительству комплекса Emerald Residence? Какие критерии вы закладываете при выборе партнеров?

— Мы используем непобедимое правило успеха: «Лучшее притягивается к лучшему». И поэтому мы, создатели проекта ЖК «Эмеральд Резиденс» в Баре, привлекли к строительству ЖК самые достойные «руки» Черногории. Сотрудничество с лидерами строительного рынка позволило нам создать жилой комплекс мечты — зеленый оазис тишины рядом с центром города.

У нас 14 компаний-подрядчиков, каждая из них — лидер в своей области специализации. Например, «Ланге Бау Техник» из Подгорицы является вторым по объему работ подрядчиком строительства автомагистрали из Сербии в Бар. У нас они делают грубые бетонные работы и являются нашим Генеральным Подрядчиком.

«Наш особый стиль — это адаптация общемирового тренда на экологичное и доступное жилье в условиях городской среды Черногории»

— Расскажите, есть ли особый стиль у вас как у застройщика в Черногории? Что вы делаете для улучшения имиджа сферы недвижимости Черногории для инвесторов.

— Наш особый стиль — это адаптация общемирового тренда на зеленое, экологичное и, главное, доступное жилье в условиях городской среды Черногории. Мы — интеграторы и пионеры. Мы предлагаем то, чего еще нет и не было в Черногории.

И мы оказались правы в выборе такого концепта, идеи для создания жилого комплекса. На сегодняшний день, за 5 месяцев до сдачи первого корпуса, более 80% наших квартир уже продано. Основные наши покупатели — это югославская диаспора из Швейцарии, Люксембурга, Германии, США, Швеции, а также русскоговорящие жители Израиля, Германии. Есть покупатели из России и Беларуси. Из черногорских покупателей у нас пока только 2 семьи.

— Насколько просто или не просто заниматься строительством в Черногории с точки зрения ведения бизнеса? Помогают ли государственные институты и сложившаяся бизнес среда вашему проекту?

— Строительство ничем не отличается от любого другого вида деятельности в Черногории. Перефразируя слова одного из российских сатириков о ведении бизнеса в современных реалиях постсоветских стран, можно сказать: организованную преступность в Черногории не видно ни на улице, ни при ведении дел с государственными органами, ни с частными компаниями. Она может где-то и есть, но она настолько организованна, что я ее за несколько лет так ни разу и не встретил.

Государственные институты помогают. Например, в разгар локдауна 2020 года в Черногории был введён мораторий на выплату банковских кредитов — государство взяло на себя расходы банков за счет финансовой помощи от Евросоюза.

Кстати, вступление в Евросоюз в 2024-25 годах является очень мощным драйвером не только роста цен на недвижимость в Черногории, но и того, что жизнь людей в этой стране станет измеряться критерием «до» и «после». Например, многие эксперты из числа политиков, экономистов, исследующие макро-тренды, уверены в том, что стареющее население Севера Европы в большом количестве переедет в Черногорию. Причины — дороговизна жизни в Европе, существенное сокращение доходов людей при выходе на пенсию, невозможность государств повышать пенсии хотя бы до уровня инфляции. И обратная картина в Черногории — дешевые продукты, дешевые цены сферы услуг. Ожидается, что при вступлении в Евросоюз в Черногорию придут и начнут работать европейские сети медицинских услуг, госпиталей и медицинских страховых компаний. Тем самым это даст большой приток платежеспособного клиента на рынок недвижимости в первую очередь. Нам осталось ждать недолго — как раз к завершению строительства последнего корпуса нашего жилого комплекса «Эмеральд Резиденс» через 2-3 года.

