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Коммерческая недвижимость в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Херцег-Нови
31
Биела
4
Баошичи
4
Josice
3
52 объекта найдено
Коммерческое помещение 300 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 300 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 300 м²
Коммерческая недвижимость для продажи в Meljine, Herceg Novi Недвижимость находится всего в …
$751,469
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Коммерческое помещение 1 470 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 1 470 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 47
Кол-во ванных комнат 47
Площадь 1 470 м²
Роскошный четырехзвездочный отель на продажу в Кумборе, Герцег-Нови Размер: 3500 м2 (1 470 м…
$5,20 млн
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Инвестиционная 520 м² в Дженовичи, Черногория
Инвестиционная 520 м²
Дженовичи, Черногория
Количество спален 8
Площадь 520 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Инвестиционный Проект двухэтажного четырёх квартирног…
$523,656
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TekceTekce
Коммерческое помещение 420 м² в Баошичи, Черногория
Коммерческое помещение 420 м²
Баошичи, Черногория
Площадь 420 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,47 млн
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Отель 784 м² в Биела, Черногория
Отель 784 м²
Биела, Черногория
Число комнат 24
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 784 м²
Площадь: 784 м2Общее количество единиц размещения: 12.Количество комнат: 10Количество кварти…
$3,46 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Коммерческое помещение в Кумбор, Черногория
Коммерческое помещение
Кумбор, Черногория
U11-001. Prime Land Opportunity рядом с Порто Нови: идеально подходит для эксклюзивных виллО…
$3,37 млн
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Отель 100 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 100 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 100 м²
Продается уникальное коммерческое помещение в сердце старого города Херцег Нови! Площадь 100…
$403,045
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Monteonline
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Коммерческое помещение в Josice, Черногория
Коммерческое помещение
Josice, Черногория
А11-184. Земля на продажу в Каменари - потрясающий вид на мореТип: Жилая / Земля развитияРас…
$1,25 млн
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Red Feniks Montenegro
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Готовый бизнес 342 м² в Мельине, Черногория
Готовый бизнес 342 м²
Мельине, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный мини-отель в поселке Мелине, недалеко от города Херцег Нови. Здание ми…
$870,960
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Готовый бизнес 790 м² в Биела, Черногория
Готовый бизнес 790 м²
Биела, Черногория
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 790 м²
Количество этажей 4
Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег Нови. Площадь отеля составляет 790…
$2,83 млн
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🌇 Коммерческое помещение на продажу в Херцег-Нови, расположенное в центре Старого города в Херцег-Нови, Черногория
🌇 Коммерческое помещение на продажу в Херцег-Нови, расположенное в центре Старого города
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 100 м²
Площадь: 100 м² 💰 Цена — 350 000 евро.
$412,404
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Готовый бизнес 350 м² в Биела, Черногория
Готовый бизнес 350 м²
Биела, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Отель находится в Боко-Которском заливе в местечке Биела, всего в 3 минутах от моря. До аэро…
$673,542
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Офис 420 м² в Баошичи, Черногория
Офис 420 м²
Баошичи, Черногория
Площадь 420 м²
Предлагаем к продаже просторное, коммерческое помещение общей площадью 420 м², расположенное…
$1,44 млн
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Отель 436 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 436 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 436 м²
К продаже предлагается вилла с апартаментами всего лишь в 100 м от моря в местечке Мелине Хе…
$1,73 млн
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Коммерческое помещение 102 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 102 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 102 м²
Уникальное офисное помещение площадью 102 м2 выставлено на продажу в историческом каменном з…
$412,875
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Mbroker
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Коммерческое помещение в Josice, Черногория
Коммерческое помещение
Josice, Черногория
А11-189. Привлекательный строительный участок для продажи - Каменари / БиелаЦена: €101 000Ра…
$115,476
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 16
В курортном городке Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект расположен на …
$2,17 млн
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Коммерческое помещение 102 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 102 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 102 м²
Это коммерческое пространство, расположенное в историческом старом городе Херцег-Нови, предл…
$441,797
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Готовый бизнес 550 м² в Зеленика, Черногория
Готовый бизнес 550 м²
Зеленика, Черногория
Количество спален 9
Площадь 550 м²
Готовый туристический бизнес в Зеленике, в тихом, уединеннои районе, рядом с городом Герцег-…
$673,542
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Отель 388 м² в Луштица, Черногория
Отель 388 м²
Луштица, Черногория
Площадь 388 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$788,891
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Коммерческое помещение 102 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 102 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 102 м²
Отремонтированный офис площадью 102 м2 продается в самом центре Херцег-Нови, в нескольких ша…
$404,637
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Отель 534 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 534 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 534 м²
Мини-отель на первой линии моря в Дженовичах — готовая инвестиционная возможность в одной из…
$1,61 млн
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Отель 845 м² в Приевор, Черногория
Отель 845 м²
Приевор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 845 м²
Этаж 4
Роскошный отель и SPA на продажу - Lastva Grbaljska, БудваРоскошный отель с SPA-центром прод…
$6,36 млн
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Коммерческое помещение 449 м² в Баошичи, Черногория
Коммерческое помещение 449 м²
Баошичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 449 м²
Этаж 1/3
Современный офисный центр, который состоит из выставочного зала, канцелярских, и складских п…
$1,16 млн
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 18
Эксклюзивный современный бутик-отель на Адриатическом побережье, отличающийся современным ди…
$4,06 млн
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Инвестиционная 51 м² в Херцег-Нови, Черногория
Инвестиционная 51 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
Эта просторная и светлая квартира площадью 51 м2 расположена на третьем этаже современного з…
$154,629
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Коммерческое помещение в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение
Херцег-Нови, Черногория
U7-001. Участок в центре Герцег Нови для строительстваУчасток 1550 м2 с хорошими условиями в…
$891,797
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Отель 80 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 80 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 80 м²
На продажу предлагается функциональное коммерческое пространство площадью 80 м², расположенн…
$317,144
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Коммерческое помещение в Josice, Черногория
Коммерческое помещение
Josice, Черногория
А11-194. Урбанизированный участок с исключительным видом на море - Каменари, Херцег-НовиПрод…
$85,750
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Коммерческое помещение в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение
Херцег-Нови, Черногория
D11-086. Участок земли с потрясающими видами на море - идеально подходит для этно-деревниРед…
$880,363
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

отели
инвестиционная недвижимость
готовый бизнес
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