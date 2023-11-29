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Коммерческая недвижимость в Lustica, Черногория

2 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ в Lustica, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ
Lustica, Черногория
Площадь 21 000 м²
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ГОТОВЫМ ПРОЕКТОМ ОТЕЛЯ 5* +1% СКИДКА ОТ НАС. Расположен на черногорск…
€9,45 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Коммерческая с видом на море в Klinci, Черногория
Коммерческая с видом на море
Klinci, Черногория
Площадь 2 088 м²
U5-115. Plot with panoramic sea views, LusticaLand for sale 2088 m2 with panoramic views of …
€282,000
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