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Отели в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Херцег-Нови
16
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19 объектов найдено
Отель 784 м² в Биела, Черногория
Отель 784 м²
Биела, Черногория
Число комнат 24
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 784 м²
Площадь: 784 м2Общее количество единиц размещения: 12.Количество комнат: 10Количество кварти…
$3,46 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Отель 100 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 100 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 100 м²
Продается уникальное коммерческое помещение в сердце старого города Херцег Нови! Площадь 100…
$403,045
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Monteonline
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Отель 436 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 436 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 436 м²
К продаже предлагается вилла с апартаментами всего лишь в 100 м от моря в местечке Мелине Хе…
$1,73 млн
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TekceTekce
Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 16
В курортном городке Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект расположен на …
$2,17 млн
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Отель 388 м² в Луштица, Черногория
Отель 388 м²
Луштица, Черногория
Площадь 388 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$788,891
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Отель 534 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 534 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 534 м²
Мини-отель на первой линии моря в Дженовичах — готовая инвестиционная возможность в одной из…
$1,61 млн
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Отель 845 м² в Приевор, Черногория
Отель 845 м²
Приевор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 845 м²
Этаж 4
Роскошный отель и SPA на продажу - Lastva Grbaljska, БудваРоскошный отель с SPA-центром прод…
$6,36 млн
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 18
Эксклюзивный современный бутик-отель на Адриатическом побережье, отличающийся современным ди…
$4,06 млн
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Отель 80 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 80 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 80 м²
На продажу предлагается функциональное коммерческое пространство площадью 80 м², расположенн…
$317,144
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Площадь:1000  м² Спальни:18 Парковка Вид на море
$4,05 млн
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Аталанта
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Отель 280 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 280 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Просторная, трехэтажная вилла с бассейном и панорамными видами на море в пос. Дженовичи. На…
$903,973
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Продается дом/мини-отель для отдыха и бизнеса. Дом расположен в поселке Биела (муниципалитет…
$764,567
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Отель 111 м² в Херцег-Нови, Черногория
Отель 111 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 111 м²
Херцег Нови Отель 7 номеров, 111 м2, 223 м2 участок, расстояние от моря: первая линия На…
$2,31 млн
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 12
Продается четырехэтажный мини-отель в районе Баошичи, недалеко от города Герцег-Нови. Здание…
$1,10 млн
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 22
Продается трехзвездочный отель, расположенный на первой линии от моря в Баошичи, Герцег-Нови…
$4,08 млн
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 19
Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажного и четырехэтажного - в Игало, Герцег…
$1,69 млн
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 19
Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Герцег-Нови. Площадь отеля составляет 790…
$2,85 млн
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 11
Продается мини-отель на курорте Игало, недалеко от города Герцег-Нови, всего в 80 метрах от …
$2,21 млн
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Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 10
Продается трехэтажный мини-отель в районе Мельине, недалеко от города Герцег-Нови. Здание ми…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

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