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Инвестиционная недвижимость в Общине Херцег-Нови, Черногория

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коммерческая недвижимость
52
отели
19
готовый бизнес
5
Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Инвестиционная 520 м² в Дженовичи, Черногория
Инвестиционная 520 м²
Дженовичи, Черногория
Количество спален 8
Площадь 520 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Инвестиционный Проект двухэтажного четырёх квартирног…
$523,656
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Инвестиционная 51 м² в Херцег-Нови, Черногория
Инвестиционная 51 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
Эта просторная и светлая квартира площадью 51 м2 расположена на третьем этаже современного з…
$154,629
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A Building under Construction for Sale in Herceg Novi Municipality в Община Херцег-Нови, Черногория
A Building under Construction for Sale in Herceg Novi Municipality
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Расположенное в муниципалитете Херцег-Нови, это здание находится в 5 км от центра города, в …
$1,38 млн
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