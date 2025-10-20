Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо в Доброте, Черногория

Кондо 1 комната в Доброта, Черногория
Кондо 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Жизнь, о которой вы мечтали Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегант…
$298,977
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
"Saint Mattew place" это невероятно уютный , утопающий в кронах вечнозеленых средиземноморск…
$292,427
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/7
Современная квартира в Доброте, рядом с историческим Котором Предлагается к продаже просторн…
$279,560
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 3
Продажа квартиры с панорамным видом в Доброте, Бока-Которская бухта Откройте для себя жизнь …
$695,976
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Новый туристический поселок в Доброте, состоящий из бутик-отеля, вилл на первой линии и пляж…
$1,40 млн
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/4
Элегантная жизнь у моря – ваш эксклюзивный дом в сердце Боко-Которского залива Откройте для …
$877,280
Кондо 1 комната в Доброта, Черногория
Кондо 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
!!!Посмотреть все квартиры в комплексе!!! Новый комплекс располагается в Бока-Которской бух…
$139,488
