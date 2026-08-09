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Кондоминиумы в Тивате, Черногория

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54 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 5/8
Меблированная квартира с двумя спальнями, здание Alba, комплекс Boka Place, Тиват Эта светла…
$749,539
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Роскошная квартира с 2 спальнями, здание Sirocco, Boka Place, Порто Монтенегро • 2 спальни •…
$868,060
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 8/8
Современные апартаменты с двумя спальнями в здании Alba, комплекс Boka Place, Порто Монтенег…
$834,699
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TekceTekce
Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 2/6
Полностью меблированная квартира с двумя спальнями и панорамным видом на море в Порто Монтен…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в 2B, Черногория
Кондо 2 комнаты
2B, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/6
Роскошная квартира с одной спальней площадью 83 м² в здании Elena, расположенном в комплексе…
$952,249
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/4
Квартира с двумя спальнями и гаражом в Порто Монтенегро — резиденция Teuta, в Тивате • Площа…
$1,35 млн
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Кондо 5 комнат в Тиват, Черногория
Кондо 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к продаже эксклюзивный пентхаус в комплексе Baia под управлением отеля Regent 5★ …
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 2/4
Полностью меблированная квартира с двумя спальнями — здание Tara в элитном комплексе Порто М…
$1,73 млн
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартира с двумя спальнями и панорамным видом на море в Порто Монтенегро — резиденция Vero •…
$1,14 млн
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/4
Роскошная квартира с двумя спальнями в отеле Regent 5*, комплекс Порто Монтенегро в Тивате •…
$2,48 млн
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Просторная квартира с 2 спальнями в современном жилом комплексе Ostro, который является част…
$1,10 млн
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 4/4
Эксклюзивная квартира с двумя спальнями и частным крытым бассейном в здании Ksenija, Порто М…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Квартира с одной спальней и видом на море в Порто Монтенегро — здание Tara в Тивате • Площад…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 5/8
Современная и светлая квартира с двумя спальнями в доме Ostro, в составе нового квартала Bok…
$795,664
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество этажей 5
*Фото типовой квартиры в комплексе* Предлагаем к продаже квартиры в премиальном жилом компле…
$124,885
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Кондо 5 комнат в Тиват, Черногория
Кондо 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 6
Основные параметры: Локация:Porto Montenegro, Тиват.Площадь:135 м² Структура:2 спальни, 3 са…
$1,56 млн
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Кондо 4 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с 3 спальнями и панорамным видом на море в резиденции Elena, Порто Монтенег…
Цена по запросу
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 8
Porto Montenegro — символ элитной жизни на побережье Адриатики.Расположенный в самом сердце …
Цена по запросу
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Кондо в 7, Черногория
Кондо
7, Черногория
Количество этажей 4
Предлагаем на продажу квартиры в новом жилом комплексе Boka Verde, расположенном в районе Жу…
$276,667
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
The Dreams by Dukley – новый проект в Порто Монтенегро, одной из самых привлекательных и рос…
Цена по запросу
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Кондо 4 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 8/8
Просторный пентхаус с тремя спальнями в здании Ostro, входящем в новый элитный квартал Boka …
$2,09 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
Supreior Residence представляет вам ряд квартир на любой вкус в своем новом строящимся компл…
Цена по запросу
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Кондо 4 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Пентхаус с 3 спальнями и видом на море — здание Ostro, Boka Place, в комплексе Порто Монтене…
$1,85 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 3
Дом на Море — новая эстетика жизни у побережья Адриатики Дом на Море— это премиальный жилой …
$130,574
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Кондо 2 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/6
Меблированная квартира с одной спальней и видом на море, Baia, Regent Pool Club, Порто Монте…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 8/8
Роскошная квартира: меблированный дуплекс-пентхаус с видом на море и марину Порто Монтенегро…
$2,07 млн
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Кондо 2 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/4
Уютная полностью меблированная квартира с одной спальней в здании Ksenija, Порто Монтенегро,…
Цена по запросу
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Кондо 4 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Этаж 4/4
Элегантный пентхаус с тремя спальнями и прямым доступом к бассейну на крыше, здание Zeta, По…
Цена по запросу
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в мир невероятного роскоши и утонченного стиля с новым проектом великолепных рез…
$1,50 млн
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Кондо 2 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Меблированная квартира с одной спальней и боковым видом на море — здание Ksenija, Порто Монт…
$714,945
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