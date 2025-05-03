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Кондо с гаражом в Черногории

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62 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
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Кондо в Seoca, Черногория
Кондо
Seoca, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе в пригороде Будвы. ЖК, состоящий из двух зданий…
$158,131
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Кондо в Белиши, Черногория
Кондо
Белиши, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/10
К Вашему вниманию абсолютно новые, современные, построенные в сочетании с комфортом и уютом …
$101,762
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/7
Предлагаем к продаже квартиру с 1 спальней площадью 43 м2 в элитном жилом комплексе Belveder…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы ROYAL CENTRAL RESIDENCE это превосходное сочетание…
$135,964
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Новый жилой комплекс вблизи знаменитого Porto Montenegro. Porto Montenegro – это элитный кур…
$163,621
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 8
Новый строящийся 8-ми этажный жилой дом в курортном районе Бечичи. Бечичи – один из самых по…
Цена по запросу
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Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3
Полностью меблированная и оборудованная квартира в клубном комплексе над пляжем Лучице, Петр…
Цена по запросу
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 4/9
Мы рады предложить вам роскошные квартиры в элитном жилом комплексе Belvedere Residence, рас…
Цена по запросу
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Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/3
Продается 3-комнатная квартира в новом доме, Тиват, Мажина Квартира расположена в одном из с…
$278,286
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Кондо в Бар, Черногория
Кондо
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1
Предлагаемый апартамент имеет 132 кв.м. жилой площади и расположен в три уровня. Первый уров…
$210,068
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированная квартира с 2 спальнями в Тивате, район Донья Ластва Идеальный вариан…
$238,509
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 7/9
Продаётся уникальная квартира с захватывающим панорамным видом на лазурное Адриатическое мор…
$381,355
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Кондо 1 комната в Бар, Черногория
Кондо 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Концепция роскошного отеля у вашего порога! PAMC Residence предлагает элитные апартаменты в …
$108,180
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 6
Вашему вниманию представляем роскошные апартаменты в новом современном комплексе курортного …
Цена по запросу
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/6
Представьте себе утро, когда солнечные лучи мягко проникают сквозь панорамные окна, заливая …
$355,113
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Кондо в Херцег-Нови, Черногория
Кондо
Херцег-Нови, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4
К продаже предлагаются апартаменты в малоэтажном современном поселке в лесопарковой зоне кур…
Цена по запросу
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Любителям городского ритма жизни Вашему вниманию представляем ряд квартир в городе Подгорица…
Цена по запросу
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 6
с 01.07.2024 до 07.07.2024 – 10% скидка! СУПЕРАКЦИЯ Добро пожаловать в наш уникальный жилой…
$170,125
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 7
Клубный дом MONTESA HILL – идеальное место для тех, кто ищет спокойствия и комфорта вдали от…
$151,481
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Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
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Кондо в Шушань, Черногория
Кондо
Шушань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 6
Открыта продажа апартаментов в строящемся жилом комплексе в Шушани, всего в 250 метрах от пл…
$109,784
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 9
Новое здание в современной части Бечичи, с развитой инфраструктурой. Прямо к дому подходит с…
$150,953
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Кондо в Drpe, Черногория
Кондо
Drpe, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
$369,466
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Кондо в Mrcevac, Черногория
Кондо
Mrcevac, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/4
Представляем вашему вниманию уникальное предложение – студио в новом современном жилом компл…
$89,727
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Кондо 2 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Не упустите шанс приобрести апартаменты в роскошном комплексе Riviera Montenegro 5* Hotel&Re…
Цена по запросу
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/7
Удобная жизнь со стилем — это то что предлагает вам Жилой Комплекс "LUMEN HOMES" в тихом и у…
$106,732
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Квартиры площадью от 39 м2 в новом, строящемся доме в Тивате, район Доня Ластва. Дом располо…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Черногории

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