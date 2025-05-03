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Кондо с видом на море в Черногории

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80 объектов найдено
Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
Продается уютная квартира с двумя спальнями в прекрасном курортном городе Пржно, Будванская …
$173,121
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/18
Предлагается к продаже элегантная квартира с одной спальней, расположенная на 5 этаже высотн…
$211,123
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Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
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Кондо в Seoca, Черногория
Кондо
Seoca, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе в пригороде Будвы. ЖК, состоящий из двух зданий…
$158,131
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Продается квартира общей площадью 41 м² с потрясающим видом на море в курортном городе Петро…
$125,618
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 11
Жилой комплекс в Бечичи — это уникальный проект, гармонично вписанный в живописные горные пе…
$122,210
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/6
Предлагается на продажу новая квартира с одной спальней, расположенная на втором этаже совре…
Цена по запросу
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Кондо в Белиши, Черногория
Кондо
Белиши, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/10
К Вашему вниманию абсолютно новые, современные, построенные в сочетании с комфортом и уютом …
$101,762
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/7
Предлагаем к продаже квартиру с 1 спальней площадью 43 м2 в элитном жилом комплексе Belveder…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 6/9
Просторная квартира в Будвы с видом на море! Ищете идеальное место для жизни или инвестиций…
$455,817
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы ROYAL CENTRAL RESIDENCE это превосходное сочетание…
$135,964
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/6
В продаже квартиры в новостройке с живописным видом на море, расположенной в престижном куро…
$206,138
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Новый жилой комплекс вблизи знаменитого Porto Montenegro. Porto Montenegro – это элитный кур…
$163,621
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 7/7
Предлагается к продаже уникальная квартира на последнем этаже жилого комплекса, общей площад…
$356,799
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 8
Новый строящийся 8-ми этажный жилой дом в курортном районе Бечичи. Бечичи – один из самых по…
Цена по запросу
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Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3
Полностью меблированная и оборудованная квартира в клубном комплексе над пляжем Лучице, Петр…
Цена по запросу
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 4/9
Мы рады предложить вам роскошные квартиры в элитном жилом комплексе Belvedere Residence, рас…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Boreti, Черногория
Кондо 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Продажа квартир в новом клубном доме, расположенном в живописном курортном районе Бечичи, с …
$182,622
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/8
Великолепная квартира в Бечичи, всего в 400 метрах от безмятежных волн  Адриатического моря.…
$297,262
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
Апартаменты площадью 77 м2 на 8 этаже с прекрасным видом на море и старый город с полным осн…
$315,630
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Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/4
Вид на старый город и панорамный вид на море – мечта, ставшая реальностью! ПРОЕКТ: Кухня-гос…
$303,208
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/14
Роскошная квартира с потрясающим видом на море — Бечичи, всего 20 метров от пляжа Вашему вн…
$293,747
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 7/9
Продаётся уникальная квартира с захватывающим панорамным видом на лазурное Адриатическое мор…
$381,355
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Кондо 1 комната в Бар, Черногория
Кондо 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Концепция роскошного отеля у вашего порога! PAMC Residence предлагает элитные апартаменты в …
$108,180
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Кондо 2 комнаты в Boreti, Черногория
Кондо 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 7
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$93,317
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 6
Вашему вниманию представляем роскошные апартаменты в новом современном комплексе курортного …
Цена по запросу
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/6
Представьте себе утро, когда солнечные лучи мягко проникают сквозь панорамные окна, заливая …
$355,113
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Кондо в Херцег-Нови, Черногория
Кондо
Херцег-Нови, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4
К продаже предлагаются апартаменты в малоэтажном современном поселке в лесопарковой зоне кур…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Черногории

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