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Кондо с видом на горы в Черногории

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87 объектов найдено
Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/18
Предлагается к продаже элегантная квартира с одной спальней, расположенная на 5 этаже высотн…
$211,123
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Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
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Кондо в Seoca, Черногория
Кондо
Seoca, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе в пригороде Будвы. ЖК, состоящий из двух зданий…
$158,131
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Продается квартира общей площадью 41 м² с потрясающим видом на море в курортном городе Петро…
$125,618
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 11
Жилой комплекс в Бечичи — это уникальный проект, гармонично вписанный в живописные горные пе…
$122,210
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/6
Предлагается на продажу новая квартира с одной спальней, расположенная на втором этаже совре…
Цена по запросу
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Кондо в Белиши, Черногория
Кондо
Белиши, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/10
К Вашему вниманию абсолютно новые, современные, построенные в сочетании с комфортом и уютом …
$101,762
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/13
Продается стильная 1-спальная квартира в престижном комплексе «Фонтана» в самом центре Будвы…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 6/9
Просторная квартира в Будвы с видом на море! Ищете идеальное место для жизни или инвестиций…
$455,817
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/7
Предлагаем вашему вниманию просторную и светлую квартиру, расположенную в одном из самых кач…
$426,469
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы ROYAL CENTRAL RESIDENCE это превосходное сочетание…
$135,964
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/9
Квартира в современном доме в Будве — город возможностей! Ищете идеальное место для жизни, б…
$154,603
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Кондо в Община Колашин, Черногория
Кондо
Община Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Элитная квартира в премиальном комплексе в Тивате – это сочетание утонченного стиля, комфорт…
$467,272
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/6
В продаже квартиры в новостройке с живописным видом на море, расположенной в престижном куро…
$206,138
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Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/9
Три односпальные квартиры доступны для покупки в районе Новые Бечичи, недалеко от комплекса …
$136,175
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 4/9
Мы рады предложить вам роскошные квартиры в элитном жилом комплексе Belvedere Residence, рас…
Цена по запросу
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/8
Великолепная квартира в Бечичи, всего в 400 метрах от безмятежных волн  Адриатического моря.…
$297,262
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
Апартаменты площадью 77 м2 на 8 этаже с прекрасным видом на море и старый город с полным осн…
$315,630
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/3
Продается 3-комнатная квартира в новом доме, Тиват, Мажина Квартира расположена в одном из с…
$278,286
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/14
Роскошная квартира с потрясающим видом на море — Бечичи, всего 20 метров от пляжа Вашему вн…
$293,747
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Кондо в Бар, Черногория
Кондо
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1
Предлагаемый апартамент имеет 132 кв.м. жилой площади и расположен в три уровня. Первый уров…
$210,068
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированная квартира с 2 спальнями в Тивате, район Донья Ластва Идеальный вариан…
$238,509
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 7/9
Продаётся уникальная квартира с захватывающим панорамным видом на лазурное Адриатическое мор…
$381,355
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Кондо 1 комната в Бар, Черногория
Кондо 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Концепция роскошного отеля у вашего порога! PAMC Residence предлагает элитные апартаменты в …
$108,180
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Кондо 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Кондо 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/6
Квартира с одной спальней, район Новые Бечичи. Расстояние до моря 400 метров. В пешей доступ…
$133,008
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
Здание над Кужиной, будет готово в 2022 году От застройщика доступны следующие квартиры ква…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Boreti, Черногория
Кондо 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 7
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$93,317
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/6
Представьте себе утро, когда солнечные лучи мягко проникают сквозь панорамные окна, заливая …
$355,113
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Любителям городского ритма жизни Вашему вниманию представляем ряд квартир в городе Подгорица…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Черногории

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