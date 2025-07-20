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Долгосрочная аренда домов с бассейном в Общине Будва, Черногория

Будва
15
Katun Rezevici
7
Свети-Стефан
9
Blizikuce
3
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4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Сдается в аренду роскошная таунхаус-вилла с панорамным видом на море – Режевичи, Будванская …
$4,361
в месяц
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 6
Сдается роскошный пентхаус в Будве, в районе Подкошлюн, всего в 100 метрах от самой красивой…
$5,233
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается эксклюзивная новая вилла на длительный срок. Это впечатляющая недвижимость площадью …
$11,629
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 2 спальни в Kuljace, Черногория
Вилла 2 спальни
Kuljace, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается роскошная вилла с 2 спальнями в поселке Куляче, муниципалите…
$1,395
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Типы недвижимости в Общине Будва

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