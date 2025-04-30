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Долгосрочная аренда домов в Будве, Черногория

виллы
3
8 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная Вилла с Панорамным Видом на Море в Кулячах, БудваЭта исключительная вилла, располо…
$3,420
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
#rent_villa_budva ID 28 арендовать роскошную виллу в Будве. Просторная вилла для боль…
$6,279
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ID 28 📍 Rent a luxury villa in Budva. A spacious villa for a large family. Expensive q…
$6,252
в месяц
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Аренда Режевичи № 3584. Режевичи, Скочи Девойка. Новая вилла с бассейном, площадью 300 м2 на…
$13,590
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
#rent #rezevici 0/4#3720 📍 -rent таунхаус в Резевичи 📐area 220m2 Пол 3 + мезонин …
$3,670
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Сдается двухуровневая трехкомнатная квартира площадью 100 м2 в фантастическом месте на Свети…
$1,596
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
#villa_rent_budva 📍 Вилла 4+1 в аренду в районе Свети Стефан Современная вилла, постро…
$4,179
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
#rent #villa krimovica id 0308 📍villa for Ald, Luxury Premium Class, Krimovica 📃vil…
$5,230
в месяц
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с видом на море
с бассейном