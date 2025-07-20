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Долгосрочная аренда домов в Общине Будва, Черногория

Будва
15
Katun Rezevici
7
Свети-Стефан
9
Blizikuce
3
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42 объекта найдено
Дом 4 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Сдается в аренду роскошная таунхаус-вилла с панорамным видом на море – Режевичи, Будванская …
$4,361
в месяц
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Сдам виллу в живописном поселке Близикучи в Katun Rezevici, Черногория
Сдам виллу в живописном поселке Близикучи
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
#АРЕНДА #ВИЛЛА #БЛИЗИКУЧИ ID 509   🏡 Сдается вилла в Близикуче — идеальное место дл…
$4,068
в месяц
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Villa Rezevici в Свети-Стефан, Черногория
Villa Rezevici
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Годовая/ помесячная аренда виллы с бассейном 3 спальни Бассейн Подогрев полов в ван…
$2,706
в месяц
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Дом 4 комнаты в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 комнаты
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Аренда дома В Режевичи ( пригород Будвы) Структура:2 этажа с открытыми входами 1 этаж …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Annual rent of a villa with a swimming pool in Rezhevichi 3 bedrooms, 2 bathrooms Own closed…
$3,254
в месяц
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Дом 5 комнат в Katun Rezevici, Черногория
Дом 5 комнат
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
Аренда Режевичи № 7150. На годовую аренду дом 3 этажа, 4 спальни, 4 санузла. Панорамный вид …
$2,325
в месяц
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Аренда виллы в Katun Rezevici, Черногория
Аренда виллы
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Будванская ривьера Режевичи, годовая аренда дома, с 2 спальнями  Дом на 2 этажа Име…
$2,601
в месяц
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Вилла 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
0/С#1262 📍 Вилла в аренду в Близикуче. Полностью меблирована и оборудована. 4 спальни.…
$8,970
в месяц
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Дом 3 спальни в Пржно, Черногория
Дом 3 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Аренда ID5041. Вилла – просторный дом с большим паркингом в живописном месте! Расположение…
$3,468
в месяц
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 6
Сдается роскошный пентхаус в Будве, в районе Подкошлюн, всего в 100 метрах от самой красивой…
$5,233
в месяц
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ID 28 📍 Rent a luxury villa in Budva. A spacious villa for a large family. Expensive q…
$6,252
в месяц
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Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 400 м²
#Rent_for_year_villa_Budva ID 32 Annual rent of a luxury villa in the center of Budva …
$5,671
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
#rent #rezevici 0/4#3720 📍 -rent таунхаус в Резевичи 📐area 220m2 Пол 3 + мезонин …
$3,670
в месяц
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Вилла 4 спальни в Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Площадь 800 м²
#Rent_for_year_villa_Budva ID 0 📍 Rent a villa with panoramic sea view, 15 minutes from …
$4,482
в месяц
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Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
#rent #villa #blizikuce ID 0/C Villa for rent in Blizikuce. Fully furnished and equ…
$9,524
в месяц
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VILLA TUDOROVICI в Свети-Стефан, Черногория
VILLA TUDOROVICI
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
⭐Аренда виллы с бассейном в тихом, уединенном месте   ?Расположение: Будванская ривьера, …
$4,330
в месяц
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Дом 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Дом 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Villa Jelena was built in 2021 and is located in a closed area of ​​400 square meters. The h…
$3,464
в месяц
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Вилла в аренду в Свети-Стефан, Черногория
Вилла в аренду
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Аренда виллы в Близикуче — с видом, простором и комфортом!   4 спальни, гостиная, кухн…
$3,997
в месяц
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Дом 4 комнаты в Lapcici, Черногория
Дом 4 комнаты
Lapcici, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Аренда Лапчичи № 7037. Годовая аренда дома в сосновом лесу Лапчичичи. Всего в 12 км от Будвы…
$2,159
в месяц
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Эксклюзивная вила Св стефан в Свети-Стефан, Черногория
Эксклюзивная вила Св стефан
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в Святом Стефане Предлагаем уникальную виллу с прямым видом на легенда…
$16,807
в месяц
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается двухэтажный дом с прекрасным видом на море, расположен в Свети Стефане, муниципалите…
$2,791
в месяц
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Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
ID 32📍Ежегодная аренда роскошной виллы в центре БудвыПлощадь: 400 м2 (внутренняя терраса 200…
$5,715
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Таунхаус 3 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 220 м²
0/4#3720 📍Аренда таунхауса в Рожевичах 📐Площадь 220м2 🏠Этаж 3 + антресоль 🌅Вид на мо…
$2,108
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Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается эксклюзивная новая вилла на длительный срок. Это впечатляющая недвижимость площадью …
$11,629
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Вилла 2 спальни в Kuljace, Черногория
Вилла 2 спальни
Kuljace, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается роскошная вилла с 2 спальнями в поселке Куляче, муниципалите…
$1,395
в месяц
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
#rent_villa_budva ID 28 арендовать роскошную виллу в Будве. Просторная вилла для боль…
$6,279
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Вилла 2 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 2 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Аренда виллы на длительный срок, Близикуче Основные характеристики: • Общая площадь: 1…
$2,626
в месяц
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Дом 3 спальни в Blizikuce, Черногория
Дом 3 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Montenegro. Elite village located 15 km from Budva  We offer for rent a small, 2-floor…
$2,061
в месяц
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Аренда Режевичи № 3584. Режевичи, Скочи Девойка. Новая вилла с бассейном, площадью 300 м2 на…
$13,590
в месяц
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Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
#villa_rent_budva 📍 Вилла 4+1 в аренду в районе Свети Стефан Современная вилла, постро…
$4,179
в месяц
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Типы недвижимости в Общине Будва

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
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