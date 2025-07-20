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Долгосрочная аренда таунхаусов в Общине Будва, Черногория

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
#rent #rezevici 0/4#3720 📍 -rent таунхаус в Резевичи 📐area 220m2 Пол 3 + мезонин …
$3,670
в месяц
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Вилла в аренду в Свети-Стефан, Черногория
Вилла в аренду
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Аренда виллы в Близикуче — с видом, простором и комфортом!   4 спальни, гостиная, кухн…
$3,997
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 220 м²
0/4#3720 📍Аренда таунхауса в Рожевичах 📐Площадь 220м2 🏠Этаж 3 + антресоль 🌅Вид на мо…
$2,108
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 3
#Rent_for_year_villa_Rezevici Rent a townhouse in Rezevici Area 220m2 3 floors S…
$3,420
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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