Долгосрочная аренда домов в Blizikuce, Черногория

🏡 Будва, Близикуче – новая вилла с 3 спальнями, частным бассейном и видом на море в Blizikuce, Черногория
🏡 Будва, Близикуче – новая вилла с 3 спальнями, частным бассейном и видом на море
Blizikuce, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
🏡 Будва, Близикуче – новая вилла с 3 спальнями, частным бассейном и видом на море Сдаётся…
$2,931
в месяц
Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивная новая вилла доступна для долгосрочной аренды. Эта впечатляющая недвижимость зан…
$11,854
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни в Blizikuce, Черногория
Дом 3 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Черногория.Элитная деревня, расположенная в 15 км от БудвыПредлагаем в аренду небольшую, 2-э…
$2,061
в месяц
