Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Общине Будва, Черногория

Будва
7
Свети-Стефан
4
Вилла Удалить
Очистить
16 объектов найдено
Сдам виллу в живописном поселке Близикучи в Katun Rezevici, Черногория
Сдам виллу в живописном поселке Близикучи
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
#АРЕНДА #ВИЛЛА #БЛИЗИКУЧИ ID 509   🏡 Сдается вилла в Близикуче — идеальное место дл…
$4,068
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Написать в Telegram
Villa Rezevici в Свети-Стефан, Черногория
Villa Rezevici
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Годовая/ помесячная аренда виллы с бассейном 3 спальни Бассейн Подогрев полов в ван…
$2,706
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Annual rent of a villa with a swimming pool in Rezhevichi 3 bedrooms, 2 bathrooms Own closed…
$3,254
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
0/С#1262 📍 Вилла в аренду в Близикуче. Полностью меблирована и оборудована. 4 спальни.…
$8,970
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ID 28 📍 Rent a luxury villa in Budva. A spacious villa for a large family. Expensive q…
$6,252
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 400 м²
#Rent_for_year_villa_Budva ID 32 Annual rent of a luxury villa in the center of Budva …
$5,671
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни в Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Площадь 800 м²
#Rent_for_year_villa_Budva ID 0 📍 Rent a villa with panoramic sea view, 15 minutes from …
$4,482
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Эксклюзивная вила Св стефан в Свети-Стефан, Черногория
Эксклюзивная вила Св стефан
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в Святом Стефане Предлагаем уникальную виллу с прямым видом на легенда…
$16,807
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
ID 32📍Ежегодная аренда роскошной виллы в центре БудвыПлощадь: 400 м2 (внутренняя терраса 200…
$5,715
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается эксклюзивная новая вилла на длительный срок. Это впечатляющая недвижимость площадью …
$11,629
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 2 спальни в Kuljace, Черногория
Вилла 2 спальни
Kuljace, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается роскошная вилла с 2 спальнями в поселке Куляче, муниципалите…
$1,395
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
#rent_villa_budva ID 28 арендовать роскошную виллу в Будве. Просторная вилла для боль…
$6,279
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 2 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 2 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Аренда виллы на длительный срок, Близикуче Основные характеристики: • Общая площадь: 1…
$2,626
в месяц
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Krstac, Черногория
Вилла 8 комнат
Krstac, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Недавно построенная вилла в Крстаке, Будва, доступна для аренды. Вилла площадью 350 м2 распо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 4 спальни в Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 110 м²
ID 0📍 Аренда виллы с панорамным видом на море, в 15 минутах от Будвы 🌊📌Расположение: https:/…
$4,465
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 300 м²
#Rent_for_year_three_bedrooms_Budva ID 4 Rent a villa with three bedrooms in the Lazi ar…
$2,362
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Realting.com
Перейти