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Долгосрочная аренда домов с садом в Общине Будва, Черногория

Будва
15
Katun Rezevici
7
Свети-Стефан
9
Blizikuce
3
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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается двухэтажный дом с прекрасным видом на море, расположен в Свети Стефане, муниципалите…
$2,791
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на море
с бассейном