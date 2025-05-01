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Дома с садом в Баре, Черногория

виллы
72
таунхаусы
5
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
ID-1794 Продается двухуровневый дом с садом и панорамным видом на море и Бар Предлага…
$377,454
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается кирпичный дом площадью 70 м2 в поселке Джурмани. Он расположен на участке площадью…
$89,439
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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