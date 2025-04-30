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Виллы с садом в Общине Бар, Черногория

Бар
72
Шушань
48
Сутоморе
27
Кунье
43
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3 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Бар, Утьеха - эксклюзивная вилла с бассейном, на первой линии моря Площадь виллы: 524м2 Площ…
$3,35 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Кунье, Черногория
Вилла 8 комнат
Кунье, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Вилла 420м2 на берегу моря – 10 м от моря и небольшого галечного пляжа – 5 (7) спальни – 5 в…
$1,24 млн
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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