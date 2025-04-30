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Виллы с видом на горы в Общине Бар, Черногория

Бар
72
Шушань
48
Сутоморе
27
Кунье
43
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68 объектов найдено
Вилла в Буртаиши, Черногория
Вилла
Буртаиши, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом в Баре, Черногория Основные характеристики: г. Бар, район Белеш…
$248,070
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 900 м²
В тихом поселке, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс (не отель), состоящий из…
$1,95 млн
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 У в…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Челуга, Черногория
Вилла
Челуга, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в городе Бар. До центра города около 7 минут автомоб…
$396,389
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Старый Бар, Черногория
Вилла
Старый Бар, Черногория
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
$361,945
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Продается вилла, удобная как для постоянного проживания, так и для арендного бизнеса. Пло…
$466,443
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 404 м²
Этаж 2/2
Продаётся просторная вилла общей площадью 404 квадратных метров, расположенная в первой лини…
$1,26 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 480 м²
Уникальное имение в Черногории: Три виллы, 60 соток земли и роскошь без границ Представьт…
$596,613
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продаем новую виллу на Барской ривьере. Отличная подъездная дорога. Вилла находится в окруже…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Продаётся новая вилла в Утехе, оснащённая красивым бассейном на крыше. Дом построен с исполь…
$369,466
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Вилла 5 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 5 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается новая вилла с видом на море в поселке Шушань, Барская ривьера. Площадь дома 280…
$515,497
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Vector Estate Montenegro
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла с потрясающим видом на море в закрытом комплексе в Черногории Продается роскошная в…
$661,259
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Вилла расположена в поселке Утеха - в тихом, экологически чистом месте. Котеджный поселок, …
$1,79 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Продажа: Новая вилла в Черногории, в Баре площадью 328 м2 с террасами, на участке 250 м2. Пр…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Велембуси, Черногория
Вилла
Велембуси, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается новая вилла в Черногории, в Баре площадью Участок площадью Расположен в рай…
$325,425
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество этажей 2
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площа…
$414,697
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Vector Estate Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Белиши, Черногория
Вилла 4 комнаты
Белиши, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Продается современный дом, расположенный в Баре, район Биелиши.  Трехэтажный дом площадь…
$284,873
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Vector Estate Montenegro
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Вилла 6 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 6 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Вилла площадью 250 м2 р…
$354,155
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 2 415 м²
Участок площадью 2415 м2 на первой линии в пригороде Бара. Сосновый лес на самом берегу! Ши…
$1,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продажа: Видовая вилла в Баре, в Черногории Площадь участка: 830 кв.м с садом с плодонося…
$650,850
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом расположен на берегу 2-х небольших бухточек с устроенными пляжами Площадь участка 530м2…
$618,308
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Полье, Черногория
Вилла
Полье, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Продается современный дом в Баре, Черногория Продается новый дом в Баре, Черногория, площ…
$380,158
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
$520,680
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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