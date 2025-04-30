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Виллы с гаражом в Общине Бар, Черногория

Бар
72
Шушань
48
Сутоморе
27
Кунье
43
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35 объектов найдено
Вилла в Буртаиши, Черногория
Вилла
Буртаиши, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом в Баре, Черногория Основные характеристики: г. Бар, район Белеш…
$248,070
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Закрытый элитный поселок, уникальный в Черногории находится в Баре, место Добра Вода. Курорт…
$830,706
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 404 м²
Этаж 2/2
Продаётся просторная вилла общей площадью 404 квадратных метров, расположенная в первой лини…
$1,26 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 480 м²
Уникальное имение в Черногории: Три виллы, 60 соток земли и роскошь без границ Представьт…
$596,613
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
UPD: цена снижена до 390 000 евро, предыдущая цена 475 000 евро К продаже предлагается отлич…
$401,969
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Продаётся новая вилла в Утехе, оснащённая красивым бассейном на крыше. Дом построен с исполь…
$369,466
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 8 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
ID-2343 🔥 Элитная вилла с панорамным видом на море в Доброй Воде  Роскошная современна…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной роск…
$3,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продажа: Видовая вилла в Баре, в Черногории Площадь участка: 830 кв.м с садом с плодонося…
$650,850
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом расположен на берегу 2-х небольших бухточек с устроенными пляжами Площадь участка 530м2…
$618,308
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
Трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проекту в соот…
$622,814
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
$520,680
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Бар, Утьеха - эксклюзивная вилла с бассейном, на первой линии моря Площадь виллы: 524м2 Площ…
$3,35 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 505 м²
Город: Бар ·        Количество комнат: 5 ·        Площадь, м²: 505 ·        Площадь…
$598,379
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Милевцы, Черногория
Вилла
Милевцы, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Приглашаем Вас рассмотреть покупку этого уникального объекта недвижимости. где собранно все:…
$1,66 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Продается великолепная вилла в эксклюзивном охраняемом комплексе из трех вилл, расположенном…
$553,266
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Комплекс вилл расположен в курортном поселке Добра Вода. Последние год поселок активно разви…
$352,544
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Баре, район Поповичи. Площадь дома 216 м2, площадь участка 1000 м2 Дом с…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Дом расположен в городе Бар Площадь участка 750 м2, дом 240 + баня 80м2, гараж 45м2, бассейн…
$401,358
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Продается прекрасная Вилла с бассейном в Черногории. Панорамные виды на море и горы не ос…
$455,595
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Вилла 5 комнат в Кунье, Черногория
Вилла 5 комнат
Кунье, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается полностью оборудованная вилла с бассейном на крыше в Утехе. Расположенный в жив…
$377,954
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First Realty
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Объект недвижимости – 4-х этажная Villa M с террасами и паркингом на 2 (два) машино-места, о…
$762,184
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 В доме панорамные окна с видами на море и горы Отоплен…
$1,03 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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