Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Общине Бар, Черногория

Бар
72
Шушань
48
Сутоморе
27
Кунье
43
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
51 объект найдено
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 У в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
В тихом поселке Калампер Виста, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс , состоящ…
$2,49 млн
Оставить заявку
Вилла в Челуга, Черногория
Вилла
Челуга, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в городе Бар. До центра города около 7 минут автомоб…
$396,389
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Продается вилла, удобная как для постоянного проживания, так и для арендного бизнеса. Пло…
$466,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
[embed]https://youtu.be/zYbbaLRXghI[/embed] Продажа: Вилла в Черногории с бассейном Площад…
$628,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 480 м²
Уникальное имение в Черногории: Три виллы, 60 соток земли и роскошь без границ Представьт…
$596,613
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная, совершенно новая вилла с постоянным панорамным …
$695,482
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продаем новую виллу на Барской ривьере. Отличная подъездная дорога. Вилла находится в окруже…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла с потрясающим видом на море в закрытом комплексе в Черногории Продается роскошная в…
$661,259
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Вилла расположена в поселке Утеха - в тихом, экологически чистом месте. Котеджный поселок, …
$1,79 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$698,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной роск…
$3,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
ID-1282  🏡 ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА В БАРЕ (ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) – 400 М ОТ МОРЯ 📍 Локация: Бар, район…
$704,132
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость, ЧерногорияПродается современная вилла на первой линии с частным выходом к морю…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продажа: Видовая вилла в Баре, в Черногории Площадь участка: 830 кв.м с садом с плодонося…
$650,850
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом расположен на берегу 2-х небольших бухточек с устроенными пляжами Площадь участка 530м2…
$618,308
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Полье, Черногория
Вилла
Полье, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Продается современный дом в Баре, Черногория Продается новый дом в Баре, Черногория, площ…
$380,158
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
К продаже предлагается вилла в Добрых Водах, откуда открывается красивый вид на море и Барск…
$679,862
Оставить заявку
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается качественно построенная вилла с панорамным видом на море и город в Баре.Современна…
$508,237
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
$520,680
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Бар, Утьеха - эксклюзивная вилла с бассейном, на первой линии моря Площадь виллы: 524м2 Площ…
$3,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 505 м²
Город: Бар ·        Количество комнат: 5 ·        Площадь, м²: 505 ·        Площадь…
$598,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Милевцы, Черногория
Вилла
Милевцы, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Приглашаем Вас рассмотреть покупку этого уникального объекта недвижимости. где собранно все:…
$1,66 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Продается великолепная вилла в эксклюзивном охраняемом комплексе из трех вилл, расположенном…
$553,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти