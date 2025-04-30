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Виллы с террасой в Общине Бар, Черногория

Бар
72
Шушань
48
Сутоморе
27
Кунье
43
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23 объекта найдено
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 3 комнаты в Кунье, Черногория
Вилла 3 комнаты
Кунье, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ID-1717 Продается белоснежная вилла-дуплекс в Утехе, Хладна Увала (Видиковац) Предлаг…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Вилла на первой линии, прекрасная отделка класса ЛЮКС, спутниковое ТВ, паркинг, гараж на три…
$1,87 млн
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Новая вилла в курортном поселке Утеха, всего 300 м. до одной из самых чистых бухт, на побере…
$877,433
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Двеновыевиллы расположенные на склоне горы в посёлке клубного типа в непосредственной близос…
$550,343
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 5
Площадь 497 м²
Великолепная вилла на самом берегу Адриатического моря в посёлке Утеха всего в 8 км от г. Ба…
$1,30 млн
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Вилла 8 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
ID-2343 🔥 Элитная вилла с панорамным видом на море в Доброй Воде  Роскошная современна…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
ID-1791 Продается вилла в окрестностях Бара с потрясающими панорамными видами. Эта тре…
$326,060
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
ID-1282  🏡 ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА В БАРЕ (ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС) – 400 М ОТ МОРЯ 📍 Локация: Бар, район…
$704,132
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2115 Продается вилла в живописном, тихом районе Витичи в Баре, всего в 600 метрах по п…
$190,550
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Продается шикарная вилла, на первой линии у моря в Утехе. Вилла на берегу адриатического мор…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
ID-1716 Продается вилла с видом на море и горы в районе Белиши, Бар Предлагаем к прод…
$345,287
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается красивая и по домашнему уютная вилла, которая была построена гражданами в соответс…
$456,888
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
ID 2005 Продается современная вилла с панорамными видами среди реликтовых оливковых рощ в…
$512,668
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Dindinovici, Черногория
Вилла
Dindinovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается новая вилла в Сутоморе, муниципалитет Бар. Вилла площадью 250 м2 расположена на уч…
$249,212
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Вилла 6 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 6 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ID-2263 Продается двухэтажная вилла с современным ремонтом и видом на море в г. Бар, Зеле…
$683,675
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 8 комнат в Кунье, Черногория
Вилла 8 комнат
Кунье, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Вилла 420м2 на берегу моря – 10 м от моря и небольшого галечного пляжа – 5 (7) спальни – 5 в…
$1,24 млн
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Продается шикарная вилла, расположеная в живописном районе города Бара Зеленый пояс, на учас…
$674,949
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Вилла 6 комнат в Бар, Черногория
Вилла 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
ID 1977   Продается вилла на берегу Адриатического моря в Утехе, 8 км от г. Бар. Пл…
$1,30 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Предлагаем вашему вниманию двухэтажную виллу на Адриатическом побережье. Вилла находится в г…
$363,434
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Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Представляем Вашему вниманию новую люкс виллу с бассейном, с большим садом и с панорамным ви…
$519,191
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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