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Квартиры в Общине Бар, Черногория

Бар
718
Добра Вода
109
Сутоморе
93
Шушань
41
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1 159 объектов найдено
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 41 м²
Этаж 5/8
В продаже квартира - студия в жилом комплексе Soho City, в нескольких минутах от центра г.Ба…
$182,123
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Квартира в Полье, Черногория
Квартира
Полье, Черногория
В тихой части Бара ведется строительство жилого и коммерческого здания. Здание отличается в…
$61,375
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Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Этаж 8
ID-1346 - Продается квартира с тремя спальнями в строящемся доме в Баре Продается квартир…
$483,894
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Квартиры от застройщика в новостройке в Баре в удалении 200 метров от моря. Приглашаем ра…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Бар, Черногория
Квартира 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Квартиры от застройщика в многоквартирном жилом здании в Челуге. Окончание строительный раб…
$92,126
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/8
Продается квартира с 1 спальней, 44 м2 (39 м2 жилой площади + застекленная терраса 5 м2) в с…
$102,671
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Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира на 2-ом этаже 3-х этажного дома. Общая площадь 80м2. В квар…
$176,289
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Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен на 1-ой линии моря, на берегу первозданной бухты с кристально чистой вод…
$81,783
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Квартира 2 спальни в Белиши, Черногория
Квартира 2 спальни
Белиши, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9/11
Цена квадратного метра с 0 по 5 этаж составляет 2100 евро/м2. Цена квадратного метра с 6 по …
$179,214
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Продается уютная квартира площадью 51 м² в поселке Сутоморе. Квартира находится на 2 этаже с…
$93,808
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Продажа-Квартира с одной спальней 62м2.Представляем вам современно…
$160,537
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Zgrade, Черногория
Квартира 1 спальня
Zgrade, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Эта полностью меблированная квартира площадью 39 м² находится на первом этаже дома в Сутомор…
$56,762
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CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
ID 783 Продается квартира с одной  спальней в новом доме в Баре. Дом находится напроти…
$206,046
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Квартира на этаже преземле, площадью 100м2, плюс терраса 30м2 в 2 этажном здании (Пр+2). Зда…
$173,045
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Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/5
Новая квартира в живописном месте Nišice в доме, построенном по самым высоким технологиям. П…
$239,933
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Квартира 1 комната в Бар, Черногория
Квартира 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Просторная квартира с одной спальней в самом центре Бара. Квартира находится на 6 этаже (не …
$137,168
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Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 29 м²
Сутоморе Бар.  Квартира студия 29.45 м2. Находится на 2 этаже.  Это современное и роскошно…
$67,381
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Агентство
Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
ID-2193 Продается уютная квартира с одной спальней в центральном районе города Сутоморе. …
$81,903
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
Продается двухкомнатная квартира 65м2 + терраса 12м2 в Баре.Квартира расположена в самом цен…
$232,207
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном  комплексе в центре города.…
$424,141
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Квартира 3 комнаты в Буртаиши, Черногория
Квартира 3 комнаты
Буртаиши, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4
Продажа 3135. Предлагаются квартиры с 2 спальнями в новостройке в Баре. Квартиры площадью 72…
$153,880
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Квартира 1 спальня в Брца, Черногория
Квартира 1 спальня
Брца, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
Предлагается к продаже квартира с одной спальней в Сутоморе, Бар. Общая площадь 31 м2. Ква…
$81,115
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Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Локация: Бар, центр, около рынкаКоличество спален: 3 Площадь квартиры 105,57 м2Терраса: две…
$323,442
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 8
Недвижимость, ЧерногорияДвухкомнатная квартира, 68.99м²На продажу выставлены квартиры в ново…
$236,647
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается меблированная квартира, идеально подходящая для тех, кто хочет создать свое идеаль…
$146,445
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Представляем вам просторную квартиру в живописном Петроваце, для комфортного проживания в Че…
$322,923
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира в малоквартирном доме.  Расположена на первом этаже. Квартира продается с меб…
$88,950
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ID 703 Продается новая полностью оборудованная квартира в  новом жилом доме в Шушани.  …
$280,575
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Печурице, Черногория
Квартира 3 комнаты
Печурице, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Апартамент с видом на море и огромной террасой в комплексе Свети Лука – первый этаж - 112 м2…
$325,267
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Продаются несколько квартир в новом комплексе с бассейном, расположенном в Ластва Грбальска,…
$113,869
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Бар

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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