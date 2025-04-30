Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Общине Бар, Черногория

Бар
718
Добра Вода
109
Сутоморе
93
Шушань
41
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Canj, Черногория
Квартира 2 комнаты
Canj, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/6
Апартаменты с 1 спальней на первой линии Адриатического моря под управлением роскошного апар…
$264,092
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 9
1 линия, собственный пляж, панорамный вид на море, бассейн! Просторные апартаменты с двум…
$407,377
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
Квартира с 2 спальнями в новом комплексе, расположенном на берегу Адриатического моря на пер…
$332,843
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 1/5
Просторная квартира с 2 спальнями находится в новом жилом комплексе на 1 линии моря в курорт…
$400,172
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 36 м²
Современные квартиры в Черногории, в Баре в комплексе с бассейном. От застройщика. В Черног…
$80,479
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Canj, Черногория
Квартира 1 комната
Canj, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/6
Апартаменты-студия на первой линии Адриатического моря под управлением роскошного апарт-отел…
$175,685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Бар

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти