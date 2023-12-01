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Квартиры в Gzira, Мальта

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3 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift в Gzira, Мальта
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift
Gzira, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
€320,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной в Gzira, Мальта
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной
Gzira, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A brand new fully furnished 3 bedroom apartment located within a quiet area of Gzira.Propert…
€360,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Gzira, Мальта
Квартира 1 спальня
Gzira, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
ГЗИРА - Национальный бассейн. Уютная квартира с высокой отделкой, рядом со всеми удобствами.…
€285,000
в месяц
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