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Квартиры в Northern Region, Мальта

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Mosta
149
Сент-Полс-Бэй
143
Свийи
89
Naxxar
51
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602 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Mtarfa, Мальта
Квартира 3 спальни
Mtarfa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-комнатный мезонет на продажу в Мтарфе Расположенный в тихой и очень востребова…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 2 спальни
Меллиха, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная квартира в Маникате, расположенная в эксклюзивном блоке всего из четырех кварт…
Цена по запросу
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Пентхаус в Dingli, Мальта
Пентхаус
Dingli, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Просторный 3-комнатный пентхаус с обширными террасами и потрясающими видами на страну Откро…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Mtarfa, Мальта
Пентхаус
Mtarfa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающие 300 SQM Пентхаус на продажу в Мтарфе Откройте для себя этот исключительный пент…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Mtarfa, Мальта
Квартира 3 спальни
Mtarfa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторная 3-комнатная квартира на продажу Mtarfa Эта хорошо спланированная 3-комнатная ква…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень востребованном районе в Мосте, этот потрясающий, большой след, квадрат…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Для продажи Просторный 3-комнатный мезонет с 2 гаражом Прекрасно представленный и исключите…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 2 спальни
Меллиха, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на пятом этаже с захватывающим видом на юг, беспрепятственным видом на 180 градусов…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с тремя спальнями, расположенные в востребованном районе в Меллихе. Эта готовая …
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новым на рынке является этот обширный дуплексный пентхаус четвертого этажа в роскошном здани…
Цена по запросу
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Пентхаус в Буджибба, Мальта
Пентхаус
Буджибба, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный пентхаус, расположенный в востребованном районе Салины, предлагает просторную и …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
На продажу в живописном городе Меллиха выставлена эта просторная и современная 3-спальная кв…
Цена по запросу
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Пентхаус в Mosta, Мальта
Пентхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
МОСТА - полностью оборудованный и готовый к переезду в современный угловой пентхаус, располо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Меллиха, Мальта
Пентхаус
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
MELLIEHA - NEW ON THE MARKET - Пентхаус площадью 168 кв. м, являющийся частью умного нового …
Цена по запросу
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Квартира в Свийи, Мальта
Квартира
Свийи, Мальта
Расположенный в оживленном и очень востребованном городе Свикки, мы представляем эту новую р…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта исключительная 3-комнатная, 4-комнатная Пентхаус в престижном Сан-Павль Тат-Тарга предла…
Цена по запросу
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Квартира в Naxxar, Мальта
Квартира
Naxxar, Мальта
Профессионально представленная квартира, расположенная в Наксхаре, теперь доступна для прода…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на втором этаже Mosta zokrija, состоящая из лифта, имеет большую кухню с открытой п…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Редкая возможность приобрести красиво законченную квартиру в одном из самых престижных и спо…
Цена по запросу
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Квартира в Свийи, Мальта
Квартира
Свийи, Мальта
Расположенный в оживленном и очень востребованном городе Свикки, мы представляем эту новую р…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время на первом этаже плана Maisonette в одном из лучших мест в Swieqi Accommoda…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта 2-комнатная квартира площадью 97 квадратных метров в Свейки в настоящее время находится …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Буджибба, Мальта
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасно представленная двухкомнатная, двухкомнатная квартира в востребованном районе С…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня Квартира | 2-й этаж | Моста Фантастическая возможность иметь дом в самом сердце М…
Цена по запросу
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Пентхаус в Мджарр, Мальта
Пентхаус
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус, расположенный в спокойной деревне Мгарр, теперь доступен для прод…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 2 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторный мезонет на продажу в Моста 174sq м Расположенный в тихом и востребованном районе…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатный апартамент в Мосте. Расположен в довольно большой области, но близко ко всем удо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта исключительная 3-комнатная, 4-комнатная квартира в престижном Сан-Паул Тат-Тарга предлаг…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Dingli, Мальта
Квартира 1 спальня
Dingli, Мальта
Количество спален 1
Выбор из 3 Maisonettes, имеющих просторную кухню / гостиную / столовую / 1/2/3 спальни, глав…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Northern Region

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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