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Квартиры в Msida, Мальта

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни с балконом
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€260,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни с балконом
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€235,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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