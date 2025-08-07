Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Gozo Region, Мальта

Квартира 2 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта уютная квартира, расположенная в очаровательной деревне Мунксар, является идеальной возм…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями в одном из самых красивых районов в верхней части Кленди. Две ванные …
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта потрясающая недвижимость, расположенная в очаровательной деревне Кленди, является идеаль…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в Nadur, Мальта
Квартира 4 спальни
Nadur, Мальта
Количество спален 4
Эта просторная 4-комнатная квартира расположена в живописной деревне Надур, Гозо. Он поставл…
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый большой макет современного пентхауса, расположенного в одном из лучших районов в Зе…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в очаровательной прибрежной деревне Xlendi, красивая 2-спальная, 1 ванная квар…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта очаровательная Maisonette в живописной деревне Xlendi является идеальной инвестиционной …
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Sannat, Мальта
Квартира 3 спальни
Sannat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенная в очаровательной…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 2 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная квартира в очаровательном городе Марсальфорн предлагает уникальную возможност…
Цена по запросу
Пентхаус в Сан Лоренц, Мальта
Пентхаус
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Потрясающая 1-комнатная квартира, расположенная в довольно деревне Сан-Лоренц, Гозо, площадь…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта красиво меблированная квартира на продажу в Мунксаре - прекрасная возможность иметь уютн…
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная квартира в очаровательном городе Марсальфорн предлагает уникальную возможност…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Xaghra, Мальта
Квартира 1 спальня
Xaghra, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Воспользуйтесь этой удивительной возможностью, чтобы иметь очаровательную 1 спальню, 1 ванну…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Zebbug, Мальта
Квартира 2 спальни
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем потрясающую новую недвижимость на рынке в Зеббуге, Мальта! Эта современная квар…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Xaghra, Мальта
Квартира 3 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается в форме раковины 3 спальня 3 ванная комната ( 2 эн-люкс) квартира в Xaghra. Открыт…
Цена по запросу
Пентхаус в Xaghra, Мальта
Пентхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот пентхаус, расположенный в Xaghra, имеет 2 спальни с одним люксом и главной ванной комна…
Цена по запросу
Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Пентхаус с 3 спальнями в Надуре с видом на канал. Эта недвижимость имеет 3 спальни и 2 ванны…
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира в очаровательном городе Марсальфорн предлагает уникальную возможност…
Цена по запросу
Пентхаус в Qala, Мальта
Пентхаус
Qala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями в Кале. Это свойство включает в себя 2 спальни с главной сюитой, глав…
Цена по запросу
Квартира в Xaghra, Мальта
Квартира
Xaghra, Мальта
Новый блок, включающий квартиры и пентхаусы
Цена по запросу
Пентхаус в Sannat, Мальта
Пентхаус
Sannat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Sannat Gozo - 3 спальный угол Penthouse с беспрепятственным видом. Внутренняя площадь 105 кв…
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира в очаровательном городе Марсальфорн предлагает уникальную возможност…
Цена по запросу
Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо законченный пентхаус, расположенный в этом тихом районе Севкия в небольшом квартале 4…
Цена по запросу
Пентхаус в Xewkija, Мальта
Пентхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенный в Xewkija, предлагает…
Цена по запросу
Пентхаус в Xaghra, Мальта
Пентхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в Зеббуге, обслуживаемый лифтом в блоке из 5 единиц. Недвижимость предлагает 2 спал…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 спальня 2 ванная комната (1 en-suite) пентхаус с бассейном на крыше, расположенный на тихо…
Цена по запросу
Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный пентхаус с 3 спальнями в Надуре, Это свойство включает в себя кухню / гостиную / …
Цена по запросу
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из лучших жилых районов Хаз-Зеббуга, это высоко законченный современны…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Xaghra, Мальта
Квартира 3 спальни
Xaghra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус, расположенный в самом сердце Рабата с 3 просторными спальнями, 3 ванными комнатами…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Sannat, Мальта
Квартира 2 спальни
Sannat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в новом квартале в хорошем районе в Саннат
Цена по запросу
