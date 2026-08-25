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Квартиры в Слиме, Мальта

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124 объекта найдено
Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченный, уникальный и художественно оформленный 1-спальный пентхаус в Слиме для а…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты площадью 154 кв.м., доступные для продажи в этом тихом районе в Слиме, в 3 минут…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Южная сторона, хорошо законченная и полностью меблированная Квартира, квадратная планировка,…
Цена по запросу
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Яркая, воздушная и красиво расположенная, эта приподнятая квартира на первом этаже (примерно…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Хорошо расположенная 2-спальная приподнятая квартира на первом этаже с 2 спальнями в Qui Si …
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус Слима Расположен в престижном Слима-Ридж на Рудольф-стрит, этот красиво оформленны…
Цена по запросу
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость состоит из 203 кв.м. и расположена на 9-м этаже, в окружении потрясающих видов …
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатный пентхаус, расположенный в самом сердце Слимы. Недвижимость состоит из кухни от…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Обладая естественным светом и хорошим размером передний балкон, наслаждаясь захватывающим бе…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на 2 моря в Слиме очень центральная и рядом со всеми удобствами. Эта недвижимость с…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные апартаменты в Слиме с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, 2 передними балконами и …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость имеет современную кухню, параллельную открытому плану и очень просторную гостин…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Слима, Мальта
Квартира 1 спальня
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается в очень востребованном районе Слима, эта очаровательная однокомнатная квартира пре…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Возможность узнать этот элегантный дуплексный мезонет расположен в 5 минутах ходьбы от площа…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая квартира на 6-м этаже расположена на набережной Qui-Si-Sana, откуда открывае…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Слима, Мальта
Квартира 4 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Уникальная квартира на углу 17-го этажа, площадью более 400 кв.м., с двумя просторными гости…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 2 спальнями в Слиме. Эти свойства включают в себя 2 спальни (главный с ванной ком…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасно представленная квартира в самом сердце Слимы предлагает идеальное сочетание ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасная квартира Duplex на первом этаже, расположенная в районе Тинь в Слиме, всего в нес…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Полностью меблированная 2-спальная квартира на втором этаже в 50 метрах от набережной Гар-ид…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная и уникальная недвижимость, расположенная на 18-м этаже престижного форта Кембридж.…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Слима - 3 спальни Вид на море Квартира с 143 кв.м внутренним, передним балконом 14 кв.м, с з…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это яркая и очаровательная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на море, являющаяся час…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Слима 3-комнатные квартиры на продажу по плану. Просторный, красивый макет и в очень востреб…
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Продается в Plan 2-Bedroom Penthouse в Слиме Прекрасная возможность получить современный пе…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Разработанная с учетом конечной роскоши, квартира имеет современные фасады и отделку и функц…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная квартира площадью 154 кв.м., доступная для продажи в этом тихом районе в Слиме, в …
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Слима, Мальта
Квартира 4 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Массивная квартира площадью около 426 кв.м. с большой кухней / гостиной / столовой открытого…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта обширная квартира на набережной в Слиме занимает первоклассную позицию, имея массивную ж…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная готовая квартира, расположенная на набережной с одним из самых удивительных видов …
Цена по запросу
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