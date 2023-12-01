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Квартиры в Слима, Мальта

трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Слима, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 4/20
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
€1,11 млн
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Слима - очень уникальная квартира 1930-х годов, расположенная на третьем уровне здания, с не…
€980,000
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
ST JULIANS: Светлая квартира в очень умном квартале на возвышенном первом этаже, расположен …
€350,000
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
TIGNE POINT, SLIEMA - роскошная приморская квартира, которая является частью одного из высок…
€1,65 млн
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