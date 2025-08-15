Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Hamrun
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Hamrun, Мальта

пентхаусы
8
однокомнатные
5
двухкомнатные
11
трехкомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
23 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Этот домик на первом этаже является частью умной будущей резиденции в Хамруне. В этом свойст…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот пентхаус с одной спальней в районе Хамрун является идеальной возможностью для тех, кто …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
В настоящее время планируется выбор одной или двух спальных апартаментов в тихом районе в Ха…
Цена по запросу
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
БАРГИАН! Новая квартира только что вышла на рынок! Две спальни и две ванные комнаты, в основ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Готовый мезонет на первом этаже в очень тихом районе Хамрун рядом со всеми удобствами. Это с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
NA
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Hamrun, Мальта
Квартира 1 спальня
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот мезонет первого этажа, расположенный в оживленном городе Хамрун, предлагает идеальную в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный дуплексный пентхаус в Хамруне, очень центральный, но в довольно большой област…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот просторный домик в Хамруне предлагает 3 комфортабельные спальни и 2 ванные комнаты. Иде…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Пентхаус в небольшом квартале будет продаваться готовой, включая ванные комнаты и внутренние…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время на плане первый этаж Maisonette в Хамруне, размером около 135 кв.м. Прожив…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Эта 1 спальня Пентхаус является частью новой предстоящей резиденции в Хамруне и продается по…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Новая резиденция в Хамруне продается полностью готовой, включая ванные комнаты и внутренние …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Hamrun - Penthouse с открытой планировкой кухни / гостиной / столовой, 2 спальни в основном …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в Блата-Байда продается с 3 спальнями, ванной комнатой и кухней / столовой / гостин…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый Меблированный Пентхаус, расположенный между Хамруном и Сент-Венерой, включа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта красивая недвижимость, расположенная в шумном районе Хамруна, предлагает идеальное сочет…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой одиночный домик, расположенный в тихом жилом районе в Хамруне. Проживание состоит из…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный дуплексный пентхаус в Хамруне, очень центральный, но в довольно большой област…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Hamrun - 3-й этаж Квартира размером 88, включающая ванные комнаты и внутренние двери
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта очаровательная квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами теперь доступна для продажи …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 3 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Квадратная планировка. Просторный 3-й этаж обслуживается лифтом. Яркий открытый план K/D/L, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
В настоящее время по плану на выбор от 1 до 2 спален Пентхаусы в тихом районе в Хамруне. Про…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти