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Квартиры в Birgu, Мальта

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Birgu, Мальта
Квартира 1 спальня
Birgu, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Первый этаж Maisonette в SENGLEA•* Расположен в районе UCA•* Планировка состоит из кухни, ко…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birgu, Мальта
Квартира 3 спальни
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Эта красивая 3-спальная квартира, расположенная в очаровательном и историческом городе Витто…
Цена по запросу
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Квартира в Birgu, Мальта
Квартира
Birgu, Мальта
Жемчужина в Средиземном море, поистине уникальная квартира на берегу моря, роскошно отделанн…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Birgu, Мальта
Квартира 3 спальни
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошно законченная двухкомнатная набережная Апартаменты, наслаждающиеся захватывающим видо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Birgu, Мальта
Квартира 2 спальни
Birgu, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Биргу/Витториоза очень близко к Водному фронту. UCA (без гербового сбора). Новинкой на рынке…
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