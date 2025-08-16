Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Attard, Мальта

пентхаусы
17
двухкомнатные
19
трехкомнатные
32
55 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первом этаже, расположенная в этом очень востребованном районе в Аттарде. Прожив…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень большая 3-комнатная квартира в искомом районе в Аттарде на продажу, 240 кв.м, полность…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная квартира с 3 спальнями в Аттарде. Очень центральная и близкая ко всем удобства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой Домик, расположенный на этой тихой дороге самой востребованной области Аттарда и в н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная квартира, расположенная в одном из лучших мест в Аттарде, очень центральная и …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с тремя спальнями, расположенный в одном из лучших мест в Аттарде, очень центральны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная квартира первого этажа, расположенная в очень хорошем районе в Attard Acc…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Подборка апартаментов с 2 спальнями, расположенных рядом со всеми удобствами в центре Аттард…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями в Аттарде очень центральная и рядом со всеми удобствами. Это свойство…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте современную жизнь в этой потрясающей 2-спальной, 2-х ванной квартире на продажу в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ищете дом своей мечты? Не смотрите дальше! Этот очаровательный домик является идеальным оази…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты первого, второго и третьего этажей расположены в отличном районе в Аттарде. Разм…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты, расположенные на этой тихой дороге самой востребованной области Аттарда и в нес…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Большой и хорошо освещенный мезонет на первом этаже с 2 спальнями, расположенный в спокойном…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот большой угловой пентхаус в Аттарде предлагает уникальную возможность для современной жи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры на первом и втором этажах, расположенные в одном из лучших мест в Attard Accommodat…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается в продвинутой оболочке эта роскошная квартира, расположенная в спокойном и спокойн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3-спальный Duplex Penthouse в Аттарде. Расположен в довольно большой области, но близко ко в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 доступных пентхаусов, расположенных на этой тихой дороге самого востребованного района Атт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый высококлассный комплекс с большими террасами в одном из лучших районов Аттарда. Недвиж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Attard, Мальта
Квартира 2 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 2
На выбор роскошные апартаменты с 2/3 спальнями расположены в спокойном и спокойном районе Ат…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 3 спальнями, начиная с 307 000 евро, расположены в этом тихом жилом районе Атт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 спальни Пентхаус, расположенный в очень тихом районе, но недалеко от всех удобств, состоящ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошно законченный трехкомнатный дом площадью около 125 кв.м. Планировка включает в себя б…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Attard, Мальта
Квартира 1 спальня
Attard, Мальта
Количество спален 1
Мезонет на первом этаже в области, близкой ко всем удобствам, включая кухню, проживание и ст…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану выбор из 1-й 2-й и 3-й flr Апартаменты площадью около 126 кв. м, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира 1-го этажа в комплексе всего 4 квартиры в очень тихом районе, но рядом со всеми удо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор пентхаусов, расположенных в очень хорошем месте в Аттарде. Единицы будут продаваться с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Attard, Мальта
Квартира 3 спальни
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный Maisonette, расположенный в спокойном городе Аттард, является идеальной …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Attard, Мальта
Пентхаус
Attard, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Последний оставшийся Пентхаус в этом престижном квартале, расположенном в востребованном рай…
Цена по запросу
Оставить заявку
