  2. Мальта
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Бассейн

Квартиры с бассейном на Мальте

Валлетта
15
Сан Джулианс
118
Слима
136
Msida
54
Пентхаус 10 комнат в Marsascala, Мальта
Пентхаус 10 комнат
Marsascala, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/1
Эксклюзивная марсаскала Пентхаус в тихом, востребованном районеДизайнерская отделка и полнос…
$858,403
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Lija, Мальта
Пентхаус 6 комнат
Lija, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 5/5
ATTARD - Эксклюзивно для продажи с RE / MAX - Этот высококачественный и полностью меблирован…
$1,15 млн
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Qawra, Мальта
Пентхаус 6 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Оставить заявку
