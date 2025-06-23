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Квартиры в South Eastern Region, Мальта

Валлетта
14
Marsascala
117
Fgura
56
Zabbar
55
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425 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 4 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
В настоящее время планируется большой мезонет на первом этаже, площадью около 253 кв. м., ра…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Марса, Мальта
Квартира 2 спальни
Марса, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Мезонет на первом этаже в Марсе, недалеко от Блата-л-Байда. Этот отремонтированный объект не…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой пентхаус, 3 спальни с террасами спереди и сзади, площадью около 137 кв. м, включая в…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти недавно отделанные апартаменты, за исключением внутренних дверей и ванных комнат, предла…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Kalkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Kalkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Район UCA - Новые апартаменты на рынке в прекрасном городе Калкара с прекрасным видом на гав…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Zabbar - Пределы Xghajra, выбор квартир с 2,3 спальнями на первом и втором этаже с большой к…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
9 апартаментов рядом со всеми удобствами, расположенных в самом центре Заббара. У вас есть в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Квартира с 3 спальнями, с возможностью 4-й спальни, продается в форме оболочки с возможность…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Марса, Мальта
Квартира 2 спальни
Марса, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается совершенно новая квартира в Марсе, полностью меблированная, с двумя спальнями, одн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот просторный пентхаус открытой планировки в красивом прибрежном городе Марсаскала предлаг…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Tarxien, Мальта
Квартира 2 спальни
Tarxien, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная квартира в прекрасном месте в этой деревне, в настоящее время находится на ста…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
МАРСАСКАЛА: новый проект в Марсаскале, который планируется завершить в декабре. Этот проект …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасно отделанная квартира с 3 спальнями с кондиционером, 2 ванными комнатами, гостиной, …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Угловой мезонет на первом этаже в тихом жилом районе в Фгуре. Мезонет включает в себя полную…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в Фгуре с двумя спальнями и одной ванной комнатой продается полностью меблированной…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 квартиры доступны с видом на ODZ, площадью около 94 кв. м. Апартаменты состоят из 2 спален…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это по-настоящему семейные апартаменты площадью около 185 кв. м, с большой открытой площадко…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsaxlokk, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsaxlokk, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот уникальный и яркий мезонет в самом сердце Марсашлокка, но при этом тихий. Имеет простор…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Меблированная квартира с 3 спальнями в Фгуре, в самом центре и близко ко всем удобствам. Эта…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsaxlokk, Мальта
Пентхаус
Marsaxlokk, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Исключительно меблированный новый ДВУХЭТАЖНЫЙ ПЕНТХАУС с потрясающим видом на загородную мес…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Выбор недавно построенных и роскошно отделанных апартаментов, расположенных в хорошем районе…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная квартира в Поале, в самом центре и близко ко всем удобствам. Эта недвижимость …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Kalkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Kalkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор апартаментов площадью около 132 кв. м. в нескольких минутах ходьбы от живописной гаван…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Marsascala, Мальта
Квартира 1 спальня
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Выбор апартаментов, расположенных в тихом районе Марсаскалы. Размещение включает просторную …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Меблированная квартира с 2 спальнями в Марсаскале в небольшом блоке из 4 человек. Особенност…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дуплекс-апартаменты на первом этаже. При входе в дом вы увидите прекрасную гостиную с открыт…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококачественная и меблированная квартира на 2 этаже в Fgura. Эта недвижимость включает 15…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новый проект пентхауса продается готовым, за исключением внутренних дверей и ванных комнат. …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Флориана, Мальта
Квартира 3 спальни
Флориана, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Ухоженные апартаменты с гостиной, столовой, кухней, тремя спальнями, ванной комнатой и балко…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Xghajra, Мальта
Квартира 3 спальни
Xghajra, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококачественный уединенный угловой трехэтажный мезонет в Xghajra. Залитый естественным св…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в South Eastern Region

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в South Eastern Region, Мальта

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