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Квартиры в Mosta, Мальта

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Этаж 4/5
€585,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/5
Моста & Ndash; Расположенный на окраине Мосты, в нескольких минутах ходьбы от Национального …
€345,000
в месяц
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Realting.com
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