Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Southern Region
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Southern Region, Мальта

Корми
68
Birzebbuga
41
Zebbug
35
Зуррик
27
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
302 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в шумном районе Хамрун, эта очаровательная квартира с 1 спальней предлагает пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты первого / второго или третьего этажа, расположенные в очень тихом месте в Зуррик…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями в Корми, очень центральная и рядом со всеми удобствами. Это свойство …
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатный дуплексный пентхаус в Хамруне, очень центральный, но в довольно большой област…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Qrendi, Мальта
Пентхаус
Qrendi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус с 3 спальнями в Кренди очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Luqa, Мальта
Квартира 2 спальни
Luqa, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Планировка состоит из открытого плана, кухни / жизни / ужина, ведущего к переднему балкону с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Более крупный, чем обычно, очень яркий и воздушный. Недвижимость состоит из открытого плана,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий пентхаус в Зуррике предлагает роскошный и просторный жилой опыт с 3 спальня…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот красивый пентхаус в самом сердце Корми является идеальной возможностью для инвестиций и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Ghaxaq, Мальта
Пентхаус
Ghaxaq, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Новые на рынке 2 пентхауса в Гаксаке. Недвижимость состоит из кухни открытого плана, гостино…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Siggiewi, Мальта
Квартира 3 спальни
Siggiewi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
СОЕДИНЕННАЯ АГЕНЦИЯ - СНОВА!!! Расположенный в очаровательном городе Сиггиви, это высоко за…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Дизайнер с 2 спальнями Пентхаус расположен в спокойном и лучшем районе Корми, граничащем с М…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой пентхаус в этом спокойном районе Бирзеббугии. Размещение включает в себя просторную …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Ghaxaq, Мальта
Пентхаус
Ghaxaq, Мальта
Новый пентхаус На рынке в Ghaxaq две спальни с люксом, ванная комната, кухня / гостиная / ст…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Разработанный для улучшения вашей жизни, этот потрясающий пентхаус 163 SqM является частью р…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Hamrun - Penthouse с открытой планировкой кухни / гостиной / столовой, 2 спальни в основном …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Siggiewi, Мальта
Пентхаус
Siggiewi, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Большой законченный пентхаус с собственным воздушным пространством в новом блоке в Сиггиви. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Siggiewi, Мальта
Квартира 3 спальни
Siggiewi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченный 2-й этаж Maisonette расположен в очень красивом районе в Сиггиви, наслажд…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Siggiewi, Мальта
Квартира 2 спальни
Siggiewi, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексная квартира, состоящая из кухонной столовой открытого плана и гостиной, гостевой ван…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Luqa, Мальта
Квартира 3 спальни
Luqa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Полностью меблированная 3-спальная квартира, расположенная в Луке. Недвижимость имеет большо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Safi, Мальта
Пентхаус
Safi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасно законченный пентхаус площадью 212 кв.м., расположенный в этой мирной деревне Сафи.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 спальня Maisonette в самом сердце Бирзебугии, состоящая из 3 спален / кухни / гостиной / в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Hamrun, Мальта
Квартира 2 спальни
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Новая резиденция в Хамруне продается полностью готовой, включая ванные комнаты и внутренние …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Корми, Мальта
Пентхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Корми, очень центральный и близкий ко всем удобствам, это свойство …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Safi, Мальта
Квартира 1 спальня
Safi, Мальта
Количество спален 1
Апартаменты 3-го этажа расположены в этом популярном районе Ибраги. Проживание включает в се…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Корми, Мальта
Квартира 3 спальни
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенные черные 6 квартир в Корми, продаются готовыми, за исключением ванных комн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Корми, Мальта
Квартира 1 спальня
Корми, Мальта
Количество спален 1
Угол воздушного пространства в Корми. 2 передних балкона и сзади это уровень улицы. Также 3+…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ZURRIEQ - Апартаменты Duplex площадью 170 кв м 3-го этажа предлагаются для продажи в этом во…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Luqa, Мальта
Квартира 2 спальни
Luqa, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок на рынке, расположенный в тихом районе. В настоящее время Maisonette продается по…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Hamrun, Мальта
Пентхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 2
Пентхаус в небольшом квартале будет продаваться готовой, включая ванные комнаты и внутренние…
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в Southern Region

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Southern Region, Мальта

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти