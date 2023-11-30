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Квартиры в Birkirkara, Мальта

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
€680,000
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
€2,20 млн
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