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Квартиры в Naxxar, Мальта

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79 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая квартира размером с семью расположена в ухоженном здании, расположенном на перв…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Bahar ic Caghaq, Мальта
Квартира 3 спальни
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этот дуплексный мезонет размером около 190 кв.м. может похвастаться квадратной планировкой, …
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира в Naxxar, Мальта
Квартира
Naxxar, Мальта
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира в Naxxar, Мальта
Квартира
Naxxar, Мальта
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира в Naxxar, Мальта
Квартира
Naxxar, Мальта
Воздушное пространство в Наксхаре с прекрасным видом
Цена по запросу
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Квартира в Naxxar, Мальта
Квартира
Naxxar, Мальта
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 2 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 2 спальнями, расположенная в самом сердце Наксхара, продается готовой, включая ва…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Новый 2-комнатный пентхаус с воздушным пространством в тихом жилом районе Накссар. Качествен…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-двухкомнатный мезонет в этом элитном роскошном проекте, расположенном в этом очень востреб…
Цена по запросу
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Пентхаус в Naxxar, Мальта
Пентхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот элегантный пентхаус предлагает комфортный и удобный образ жизни. С одной спальней и одн…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Naxxar, Мальта
Квартира 1 спальня
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новая разработка в очень хорошем месте в Накссаре. Проект продается по плану. Разработка, ко…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Naxxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира, состоящая из кухни и столовой 3 спальни в основном с ванной комнатой и гостевой ва…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Naxxar, Мальта
Квартира 1 спальня
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новая разработка Naxxar в эксклюзивном комплексе. Эта современная резиденция предлагает выбо…
Цена по запросу
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