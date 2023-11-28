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Квартиры в Сент-Полс-Бэй, Мальта

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
€260,000
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Квартира 2 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 2 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
XEMXIJA - полностью меблированная Maisonette, которая источает изысканность, со вкусом оформ…
€320,000
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Квартира 2 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 2 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
This stunning 2 bedroom apartment in St. Paul's Bay boasts incredible side sea views and is …
€319,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penthouse…
€450,000
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Квартира 2 спальни в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 6/7
€197,000
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Квартира 2 спальни в Буджибба, Мальта
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
€219,000
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Квартира 2 спальни в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
€190,000
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Квартира 3 спальни в Буджибба, Мальта
Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 5/1
Bugibba - квартира, расположенная на четвертом этаже и расположенная всего в нескольких мину…
€210,000
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Пентхаус 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 6/6
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
€615,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом в Qawra, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом
Qawra, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/8
Qawra - Квартира на шестом этаже, готовая квартира, являющаяся частью новой застройки, польз…
€230,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами в Буджибба, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами
Буджибба, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
BUGIBBA. Высоко законченный мезонет первого этажа общей площадью около 200 м & sup2; и был о…
€275,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Св. Paul & rsquo; s Bay - Совершенно новая двухкомнатная квартира, построенная и законченная…
€150,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Qawra, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5
QAWRA - недавно построенная квартира, с квадратной планировкой и полная естественного света.…
€185,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Буджибба, Мальта
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Буджибба, Мальта
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2
BUGIBBA. Недавно отремонтированная и полностью меблированная квартира с двумя спальнями, явл…
€176,000
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