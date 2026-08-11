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Квартиры в Сане Джулианс, Мальта

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83 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Выбор современных студий и апартаментов с одной спальней, расположенных в самом сердце Пачев…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями, расположенный в отличном районе Ta Giorni St Julians, идеально подхо…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 4 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающее развитие апартаментов Sea Front с видом на залив Баллутта Эта квартира состоит и…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Выбор 1 2 или 3 спальни Роскошные готовые апартаменты, расположенные прямо на набережной, со…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый на рынке Прекрасный и яркий Duplex Penthouse в очень востребованном районе Сент-Джулиа…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 2 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная квартира в Portomaso St Julians, площадью около 120 кв.м. Это свойство включае…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Портомасо Высоко законченная квартира, включающая открытую планировку прихожей, оборудованна…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 5 комнат
Сан Джулианс, Мальта
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
St Julian's - яркий и современный мезонет на первом этаже, который продается полностью мебли…
$504,560
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Квартира 2 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 2 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор апартаментов с 2 спальнями, расположенных в отличном районе Ta Giorni St Julians, идеа…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира площадью 116 кв.м., являющаяся частью умного нового блока, обслуживаемого лифтом, п…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная, 3 спальня, пентхаус в отличном месте в Сент-Джулианс. Недвижимость в настоящее в…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 2 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты с видом на боковую долину и с южной стороны и, следовательно, будут затоплены ес…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 2 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная полностью законченная квартира 2-го этажа площадью около 194 кв.м. превосходно зав…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающий пентхаус, построенный более чем на 400 кв.м., с прекрасным видом на море с интер…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Портомасо Роскошно законченный и меблированный Penthouse 500 кв.м. с захватывающим видом на …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 2 роскошных апартаментов, расположенных в эксклюзивном районе в Сент-Джулианс. Эти …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор просторных апартаментов, расположенных в этом популярном районе в Сент-Джулианском общ…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная квартира, расположенная примерно на 208 кв.м. с террасой площадью 51 кв.м., состои…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная квартира с 3 спальнями в престижном блоке, состоящем из кухни открытого плана, гос…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира площадью 119 кв.м., являющаяся частью умного нового блока, обслуживаемого лифтом, п…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
154sqms Пентхаус, расположенный в очень хорошем месте в St Julians Accommodation, включает в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира площадью 300 квадратных метров 6-го этажа, являющаяся частью умного нового блока, о…
Цена по запросу
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Пентхаус в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный угловой пентхаус с оберткой вокруг террасы, состоящий из 2 спален на с костюмом, …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира Портомасо с захватывающим видом на Марину и открытое море Недвижимость завершена до…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Портомасо Полностью меблированная роскошная квартира, наслаждающаяся фантастическим видом на…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
NA
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 2 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Красивые апартаменты с 2 спальнями Sea Front на 100 м2 идеальное место для аренды с высокой …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира площадью 146 квадратных метров 2-го этажа, являющаяся частью умного нового блока, о…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 2 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новинка на рынке Seafront светлая и воздушная 2 спальня, 2 ванная комната с потрясающим видо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3-комнатная роскошная квартира в престижном блоке, состоящем из кухни открытого плана, гости…
Цена по запросу
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