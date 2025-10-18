Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  Мальта
  Fgura
  Жилая
  Квартира

Квартиры в Fgura, Мальта

пентхаусы
21
однокомнатные
3
двухкомнатные
21
трехкомнатные
41
65 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Неконвертированный мезонет на первом этаже с коммерческими разрешениями на оживленной дороге…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень яркий, первый этаж, угловой Maisonette размером около 180 кв.м, расположенный в просто…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Первый этаж, Апартаменты в Фгуре, Очень Высокая площадь рядом со всеми удобствами, Он состои…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем новейшее дополнение к рынку недвижимости в Фгуре - потрясающую квартиру на перв…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте роскошь жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в приходящем районе Забб…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус fgura, состоящий из большой кухни с открытой планировкой и ванной комнаты с 3 спаль…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Фгура - 4-й этаж Пентхаус рядом со всеми удобствами. Формируя часть блока из девяти единиц и…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на 3-м этаже всего в небольшом блоке по 4 человека каждый со своей собственной…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная и просторная квартира расположена на втором этаже благоустроенного здания в …
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная 2-комнатная квартира продается готовой, включая ванные комнаты и внутренн…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями в Фгуре очень центральная и рядом со всеми удобствами. Недвижимость в…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
На 4-м этаже Penthouse, состоящий из кухни, гостиной и столовой, 2 больших спальни; главная …
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус в Фгуре, очень хороший район рядом со всеми удобствами, Он состоит из кухни / гости…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Фгура - 1-й этаж Рядом со всеми удобствами. Формируя часть блока из девяти единиц и обслужив…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Не упустите возможность приобрести этот потрясающий пентхаус, расположенный в очаровательном…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированный пентхаус с 3 спальнями во Фгуре. Планировка включает в себя кухню от…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная и меблированная квартира 2-го этажа в Фгуре. Это свойство включает в себя…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Выбор 2-спального мезонета с хорошим размером двора, который предлагается готовый, за исключ…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Fgura ... 2-й / 3-й этаж Апартаменты в Fgura, очень хорошая площадь рядом со всеми удобствам…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В Фгуре в пяти минутах езды от начальной школы и в нескольких минутах от всех магазинов прод…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня на первом этаже Мезонетт в Фгуре, очень центральный и близкий ко всем удобствам. Н…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
На выбор 2 или 3 спальни просторные пентхаусы будут продаваться полностью готовыми и бесплат…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Красивый пентхаус в Фгуре, расположенный в очень хорошем районе.Блок 6 обслуживается лифтом.…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это потрясающее свойство источает роскошь и элегантность, с его просторной планировкой и выс…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная 2-комнатная квартира продается готовой, за исключением ванных комнат и вн…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная 2-комнатная квартира продается готовой, за исключением ванных комнат и вн…
Цена по запросу
Пентхаус в Fgura, Мальта
Пентхаус
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус в оживленном городе Фгура может похвастаться просторной и современ…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 2 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первом этаже. Когда вы войдете в собственность, вы найдете прекрасную гостиную с…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
3-комнатный Maisonette в Фгуре. Это свойство включает в себя кухню / столовую, отдельную гос…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Fgura, Мальта
Квартира 3 спальни
Fgura, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная на очень тихой улице в Тарксиене, эта уникальная квартира продается готовой, с…
Цена по запросу
