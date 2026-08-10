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Квартиры в Central Region, Мальта

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Сан Джулианс
83
Слима
122
Msida
45
Birkirkara
103
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663 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Слима, Мальта
Квартира 2 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 2
Квартира с 2 спальнями Sliema Ground Floor 595 000 Расположенная недалеко от набережной Сли…
Цена по запросу
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Пентхаус в Pieta, Мальта
Пентхаус
Pieta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Частный пентхаус, живущий в Пите | Виды, закаты и развлечения Терраса Расположенный в тихой…
Цена по запросу
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Пентхаус в Balzan, Мальта
Пентхаус
Balzan, Мальта
Количество спален 2
Свободный дом Пентхаус на продажу Balzan Этот стильный пентхаус предлагает современную жизн…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Santa Venera, Мальта
Квартира 3 спальни
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
САНТА ВЕНЕРА / MAISONETTE Идеально подходит для семей или в качестве арендной инвестиции 3 …
Цена по запросу
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Пентхаус в Msida, Мальта
Пентхаус
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот стильный двухкомнатный, двухкомнатный полностью меблированный пентхаус предлагает захва…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Pieta, Мальта
Квартира 1 спальня
Pieta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Pietà на первом этаже студии Maisonette для продажи. / Отличные инвестиции в аренду или для …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 3 спальнями в Биркиркаре предлагают хорошо организованную планировку, идеально…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Южная сторона, хорошо законченная и полностью меблированная Квартира, квадратная планировка,…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 2 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Престижная застройка, расположенная в центре Гзиры, сойди Набережная и остров Маноэль. Этот …
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в Биркиркаре предлагает хорошо организованную планировку, идеально подходящую для с…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Santa Venera, Мальта
Квартира 3 спальни
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошно меблированная 3-комнатная, 2-й этажная квартира в Санта-Венере (тихая зона), площад…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Pieta, Мальта
Квартира 3 спальни
Pieta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная недвижимость с яркой гостиной / столовой с передним балконом, отдельной кухней, в…
Цена по запросу
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Пентхаус в Pieta, Мальта
Пентхаус
Pieta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Спальня Пентхаус в стадии строительства будет завершена к концу июня 2020 года. Продается …
Цена по запросу
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Пентхаус в Santa Venera, Мальта
Пентхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Яркий пентхаус в районе Сент-Венера предлагает отличную возможность создать персонализирован…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
А) Дуплексное соглашение - На ПЕРВОМ и ПЕРВОМ этаже - ПЕРВЫЙ ЛЕВЕЛЬ/98 МЕТРОВ - ПЕРВЫЙ ЛЕВЕР…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Pieta, Мальта
Квартира 1 спальня
Pieta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Пьета - Апартамент на первом этаже с одной спальней, расположенный на тихой дороге, которая …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Santa Venera, Мальта
Квартира 3 спальни
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира состоит из следующих комнат, кухня-обед с правой стороны входа, 3 спальни, ванн…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий пентхаус в Биркиркаре является мечтой для тех, кто ищет роскошную жизнь. В …
Цена по запросу
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Квартира 9 комнат в Birkirkara, Мальта
Квартира 9 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/1
Шагните в эту стильную 3-комнатную квартиру, предназначенную для современного, комфортного п…
$513,201
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Квартира 2 спальни в Pieta, Мальта
Квартира 2 спальни
Pieta, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты первого, второго и третьего этажа, расположенные в очень хорошем районе в Пьете.…
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус на продажу в Слиме * Потрясающие виды * Фантастическое место * Высоко зав…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная квартира с 3 спальнями в престижном блоке, состоящем из кухни открытого плана, гос…
Цена по запросу
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Квартира в Birkirkara, Мальта
Квартира
Birkirkara, Мальта
Умная инвестиционная возможность 1-комнатная квартира в Prime Birkirkara Расположенная в ож…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Pieta, Мальта
Квартира 3 спальни
Pieta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Pieta Maisonette имеет три спальни и четыре ванные комнаты, а также просторные жилые, обеден…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Santa Venera, Мальта
Квартира 3 спальни
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот мезонет Santa Venera предлагает удобное и практичное жилое пространство с двумя или тре…
Цена по запросу
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Пентхаус в Гзира, Мальта
Пентхаус
Гзира, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус состоит из большой гостиной, кухни и столовой, ведущей на большую передню…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Слима, Мальта
Квартира 1 спальня
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается в очень востребованном районе Слима, эта очаровательная однокомнатная квартира пре…
Цена по запросу
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Квартира в Santa Venera, Мальта
Квартира
Santa Venera, Мальта
Санта-Венера - очаровательный домик площадью 190 кв.м. и готов приветствовать своего нового …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Гзира, Мальта
Квартира 2 спальни
Гзира, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальная квартира Duplex в Гзире. Расположен в довольно большой области, но близко ко всем…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Santa Venera, Мальта
Квартира 3 спальни
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с тремя спальнями доступны в Санта-Венере, которые должны быть готовы к февралю …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Central Region

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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