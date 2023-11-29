Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Жилая
  4. Central Region
  5. Квартиры

Квартиры в Central Region, Мальта

пентхаусы
3
однокомнатные
3
трехкомнатные
10
Квартира В архив
Очистить
15 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Слима, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 4/20
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
€1,11 млн
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift в Gzira, Мальта
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift
Gzira, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
€320,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
€600,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
A new residential project of 2 bedroom apartments situated in a very good area of St Julians…
€250,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни с балконом
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€260,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни с балконом
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€235,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной в Gzira, Мальта
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной
Gzira, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A brand new fully furnished 3 bedroom apartment located within a quiet area of Gzira.Propert…
€360,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Pieta, Мальта
Квартира 3 спальни
Pieta, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4
Продается квартира на четвертом этаже в одном из самых востребованных районов Pieta & # 39, …
€255,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Gzira, Мальта
Квартира 1 спальня
Gzira, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
ГЗИРА - Национальный бассейн. Уютная квартира с высокой отделкой, рядом со всеми удобствами.…
€285,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни в Pieta, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Pieta, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
PIETA & NBSP; & Ndash; Пентхаус с двойным фасадом на набережной. & nbsp; Этот красивый пентх…
€690,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Слима - очень уникальная квартира 1930-х годов, расположенная на третьем уровне здания, с не…
€980,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
ST JULIANS: Светлая квартира в очень умном квартале на возвышенном первом этаже, расположен …
€350,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
TIGNE POINT, SLIEMA - роскошная приморская квартира, которая является частью одного из высок…
€1,65 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
€680,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
€2,20 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти