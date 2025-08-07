Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Senglea
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Senglea, Мальта

двухкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 2 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Угловой блок из 4 студийных апартаментов плюс воздушное пространство, которое может быть пос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 3 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Senglea - Широкий передний угол UCA отдельно стоящая квартира на набережной, наслаждаясь уди…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 2 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Целый блок апартаментов в Сенглеа очень центральный и рядом со всеми удобствами. Есть 4 этаж…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Senglea, Мальта
Квартира 2 спальни
Senglea, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта уникальная квартира с прекрасным видом на море, с 2 спальнями и 1 главной ванной комнато…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти