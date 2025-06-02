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Квартиры с гаражом на Мальте

Валлетта
14
Сан Джулианс
143
Слима
154
Msida
47
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 8 комнат в Naxxar, Мальта
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Naxxar - Urban Conservation Area (UCA) - Thoughtfully designed duplex penthouse with a priva…
$731,892
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Квартира 10 комнат в Слима, Мальта
Квартира 10 комнат
Слима, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 4/20
Designed to encapsulate Mediterranean tranquillity, the Fort Cambridge luxury property in Ma…
$1,22 млн
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