Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ НА МАРКЕТ - САН-ГВАНН - Квартира второго этажа, являющаяся частью очень умного блока, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в San Gwann, Мальта
Квартира 1 спальня
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
ОДИН БЕДРУМЕДНЫЙ АПАРТАМЕНТ НАЧИНАЕТСЯ 192 000 евро - новый высококлассный блок квартир, кот…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новая разработка, расположенная в очень тихом районе Сан-Гванн. Эта 2-комнатная д…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя редкую возможность приобрести этот потрясающий дуплексный пентхаус, распол…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная квартира, расположенная в тихом жилом районе в Сан-Гванне. Квартира включ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
6 х апартаментов с одной/двумя спальнями, расположенных в Сан-Гванне, в самом центре и рядом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в San Gwann, Мальта
Квартира 1 спальня
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Совершенно новая разработка, расположенная в очень тихом районе Сан-Гванн. Эта 1-комнатная к…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новая разработка блока пентхауса, которая будет завершена в 2025 году, продается без внутрен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новинка на рынке - Сан-Гванн - Квартира на первом этаже, являющаяся частью очень умного блок…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Три спальни Апартаменты, начинающиеся от 325 000 евро - новый высоко законченный блок кварти…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатная квартира, законченная и меблированная. Возможность расширения этой квартиры. Веч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте идеальный баланс роскоши и удобства в этой потрясающей квартире с 2 спальнями на 4…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Сан Гван 3 спальня Пентхаус только строится и продается до конца. В том числе ванные комнаты и кухня
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Эта потрясающая 3-комнатная квартира является обязательной для тех, кто ищет современное и р…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Все еще планируйте эту 2-комнатную квартиру в очень тихом районе в Сан-Гванне, но рядом со в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Потрясающий пентхаус с двумя спальнями, который может похвастаться открытой площадью 152 кв.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в San Gwann, Мальта
Квартира 1 спальня
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с 1 спальней в Каппаре, эта недвижимость состоит из кухни / гостиной / столовой отк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор апартаментов в очень хорошем районе в Сан-Гванне. Проживание включает в себя кухню / г…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка в Сан-Гванне, в нескольких минутах ходьбы от магазинов и всех удобств. Пент…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Главная квартира с 2 спальнями с En Suite Квартира находится в планировке кухни открытого пл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта новая трехкомнатная квартира, расположенная в небольшом блоке всего в пяти единицах, пре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Все еще планируйте эти апартаменты с 3 спальнями в очень тихом районе в Сан-Гванне, но рядом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в центре Сан-Гванна. Еще строящийся, он будет готов к концу 2024 года…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Фантастическая возможность приобрести апартаменты с спальней площадью 145 кв.м. в центре Сан…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новое развитие, расположенное в центре Каппары. Все квартиры будут проданы готовыми, за искл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка в Сан-Гванне, в нескольких минутах ходьбы от магазинов и всех удобств. Все …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в новом квартале, расположенная в очень хорошем районе в Сан-Гванне. Проживание вкл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в San Gwann, Мальта
Пентхаус
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус, расположенный в этом тихом жилом районе в Сан-Гванне. Размещение включает в себя п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 2 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная квартира на первом этаже в умном квартале в Сан-Гванне продается меблированн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость состоит из открытого самолета с балконом, кухонной гостиной, 3 спальни с главны…
Цена по запросу
Оставить заявку
