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Квартиры в Marsascala, Мальта

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98 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2-спальная квартира, расположенная в востребованном жилом районе Каппара. Открытая кухня / г…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный пентхаус расположен в самом сердце Каппары рядом со всеми удобствами и о…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный 3-спальный полуотдельный пентхаус с бассейном на крыше в Марсаскале Откройте для…
Цена по запросу
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TekceTekce
Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на эксклюзивных Каппарских высотах, этот потрясающий угловой пентхаус предлага…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
2-комнатные апартаменты в Марсаскале Будут продаваться готовые, за исключением ванных комнат…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первом этаже в красивом районе Марсаскалы Факультативный гараж 2 спальни и 2 ван…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в хорошем месте в Марсаскале в блоке 4 обслуживается лифтом.•Имущественные консисте…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко дизайнерская законченная квартира с видом на красивый залив Марсаскала, состоящий из …
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот новый проект в Марсаскале, расположенный в тихом жилом районе в Марсаскале, предлагает …
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Marsascala Bayview Penthouse с разрешением на разработку в 4 единицы. Этот пентхаус площадь…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Марсаскала, тройной фасад, дуплексный пентхаус с видом на море и страну в тупике. Разрешения…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается новая застройка квартиры, за исключением внутренних дверей и ванных комнат. Разраб…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Marsascala, Мальта
Квартира 1 спальня
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Выбор апартаментов с 2 или 3 спальнями будет завершен, за исключением ванных комнат и внутре…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 3 спальнями в Марсаскале с видом на зеленую зону, состоящую из очень большой стол…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Для продажи 2 БЕДРОУМЫ полностью обновлённый верхний этаж Обслуживаемый лифтом Хорошие разме…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок проданных квартир готов. Очень хорошее расположение в Марсаскале с видом на залив…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Угловой дуплексный пентхаус, разделенный на два уровня на уровне 4 на 3-м этаже и на уровне …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Semi Basment maisonette, состоящий из гостиной и столовой, сочетает в себе переднее крыльцо …
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с двумя спальнями в блоке всего 3 этажа, обращенный к ODZ с 3 террасами, имеющими б…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время в плане Поднятый мезонет на первом этаже в новом строительном блоке в M Sc…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Марсаскале в нескольких минутах ходьбы от пляжа продаются готовыми, за и…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый Marsascala Duplex Maisonette с Airspace и полностью меблированный.•Расположенный в …
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Красивый пентхаус в Марсаскале около 380 кв.м. Размещение состоит из 4 больших двухместных с…
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вид с моря Это потрясающее свойство является настоящей жемчужиной, расположенной в красивом…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Имея собственную террасу и передний внутренний дворик, эта прекрасная собственность поставля…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем новое дополнение к рынку жилья, современный и просторный открытый план сидения …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная квартира в отличном месте в Марсаскале, недалеко от всех удобств. Прожива…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Маисионетка с 2 спальнями в Мальсаскале, очень центральная и близкая ко всем удобствам. Это …
Цена по запросу
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Пентхаус в Marsascala, Мальта
Пентхаус
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус Bahrija - это потрясающее свойство, которое может похвастаться просторным и роскошн…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 3 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта уникальная квартира, имеющая просторную кухню / гостиную, ведущую на балкон, главную ван…
Цена по запросу
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