Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Pembroke
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Pembroke, Мальта

двухкомнатные
3
трехкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Пентхаус в Pembroke, Мальта
Пентхаус
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот роскошный дуплексный пентхаус предлагает современную жизнь с высококлассной отделкой. П…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 4 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Красивый и очень высоко законченный этот блок апартаментов в центре Сент-Эндрюс с видом, раз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Pembroke, Мальта
Квартира 1 спальня
Pembroke, Мальта
Количество спален 1
На выбор 4 квартиры, состоящие из кухни открытого плана проживания и столовой с 2 или 3 спал…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 3 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый для рынка, в одном из самых востребованных районов Мальты - Пемброке. Апартаменты с 3 …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 2 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Просторные угловые апартаменты в этом востребованном районе Пемброк с видом на сад и дальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Pembroke, Мальта
Пентхаус
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный пентхаус в Пемброке Большая открытая кухня, гостиная и столовая Терраса с потряса…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 2 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный мезонет на первом этаже будет завершен в марте 2021 года, за исключением ванных к…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 4 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатная квартира в Пемброке Эта угловая квартира, залитая естественным светом, предлагае…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 3 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенный угловой блок квартир в Пемброке с базовым гаражом на 4 автомобиля для пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 3 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный 3-комнатный возвышенный мезонет с открытой планировкой и обильным естественным св…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pembroke, Мальта
Квартира 2 спальни
Pembroke, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Двухкомнатная квартира в тихом районе в Пемброке с кухней / сидячей / столовой, двумя спальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти