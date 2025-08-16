Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Birzebbuga, Мальта

41 объект найдено
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Не упустите свой шанс приобрести этот потрясающий 2-спальный мезонет на первом этаже, распол…
Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты второго и третьего этажа, состоящие из кухни / столовой и гостиной открыто…
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высококлассный 3-спальный пентхаус площадью 159 кв.м., расположенный в тихом жилом районе в …
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий мезонет с двумя спальнями и двумя ванными комнатами расположен в прекрасном…
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный Maisonette в Бирзеббугии (область Тель-Папа) рядом со всеми удобствами. Это свойс…
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Выбор апартаментов в Бирзебугии, состоящий из кухни, гостиной и столовой, 2 спальни и быть в…
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
2 спальни, 1 ванная комната, открытый план, задние и передние балконы
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Дуплексный пентхаус в Бирзеббугии, расположенный на четвертом и пятом этажах, состоящий из к…
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очень просторная квадратная планировка апартаментов с большими открытыми площадками на рынке…
Квартира 4 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 4 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасная большая квартира с воздушным пространством в Бирзеббуге Предлагая вид на набережн…
Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большая квартира с видом на море в Бирзеббуге 3 спальни Массивная, естественно освещенная жи…
Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная 3-комнатная квартира, главная с сюитой, с гостиной площадью 50 кв.м, с пе…
Квартира в Birzebbuga, Мальта
Квартира
Birzebbuga, Мальта
Новые апартаменты в Бирзебугии будут завершены в форме раковины к марту 2026 года, недалеко …
Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Поднятый наземный мезонет 3 спальни Гараж взаимосвязан Задний двор Готовы переехать в Вид на море
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый на рынке. Квартира 1-го этажа. 2 спальни, 2 ванные комнаты, задний балкон и гараж на 1…
Квартира 4 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 4 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Новый угловой уединенный мезонет в Бирзеббуге. Это свойство находится в форме оболочки с отд…
Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 квартиры в одном квартале в Бирзебугии, очень центральные и близкие ко всем удобствам. В н…
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новая 2-комнатная квартира в самом сердце Бирзеббугии продается готовой, за исклю…
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очень просторный квадратный макет мезонета с большими открытыми площадками на рынке за 220 0…
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в дом своей мечты в очаровательном приморском городе Бирзеббугия. Этот потр…
Квартира 1 спальня в Birzebbuga, Мальта
Квартира 1 спальня
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
2 Класс 4 Seafront Магазины в просторном районе Бирзеббугии Включены также 3 квартиры с хоро…
Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ищете дом своей мечты в очаровательном приморском городе? Посмотрите не дальше, чем эта потр…
Квартира 3 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 3 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Эта потрясающая недвижимость расположена в очаровательной деревне Бирзеббугия и предлагает п…
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый пентхаус, состоящий из кухни / столовой и гостиной открытого плана, 3 спаль…
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты с 2 спальнями в форме раковины в довольно большом районе в Бирзеббугии. Недвижим…
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 2 спальнями в Бирзеббугии. Расположен в довольно большой области, но близко ко…
Квартира 2 спальни в Birzebbuga, Мальта
Квартира 2 спальни
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Первый этаж дома Боковые виды на море от входной двери 2 спальни Задний двор и небольшой вну…
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Очень просторный квадратный пентхаус с большими открытыми площадками на рынке за €255,000.••…
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус на окраине Бирзеббуги 3 спальни 2 террасы Блок из четырех
Пентхаус в Birzebbuga, Мальта
Пентхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой пентхаус в этом спокойном районе Бирзеббугии. Размещение включает в себя просторную …
